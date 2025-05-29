Общество

Волгоградцев накажут за незаконный полив огородов

Общество 29.05.2025 10:50
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29.05.2025 10:50


Неучтенный расход воды грозит крупными штрафами волгоградским огородникам. Как сообщили V102.RU в «Концессии водоснабжения», с началом дачного сезона стали регулярными рейды по выявлению незаконных врезок в водопроводы. 

- До сих пор некоторые владельцы приусадебных участков предпочитают поливать грядки водой, расход которой нигде не фиксируется, из-за незаконной врезки в трубопровод. Другие «предприимчивые» горожане срывают пломбы с приборов учета или используют неисправные и неповеренные счетчики. А за такие нарушения предусмотрены серьезная ответственность: от крупного штрафа до полной остановки подачи ресурса, - сообщили в компании.

Избежать таких проблем и существенно сэкономить на поливе можно, установив индивидуальные приборы учета потребления воды. В этом случае придется платить только за ресурс, который реально потребляется. Если же такого прибора нет, то плата осуществляется по нормативу, который включает не отдельные грядки, а всю площадь участка.

- Официально в Волгограде поливочный сезон длится 6 месяцев – с 1 апреля по 1 октября. Если у потребителя нет счетчика на воду, он оплачивает ее по нормативу. Расчет производится по формуле P= S*N*T, где S – площадь земельного участка (м2), N – норматив потребления 0,46 (м3/м2), T – утвержденный тариф на холодную питьевую воду (руб./м3), - напомнили в Концессиях.


Для установки счетчика на холодную воду в частном доме владельцу необходимо:

- получить технические условия и изготовить проектную документацию на узел учета, либо предоставить проект на водоснабжение с указанием места установки прибора учета холодной воды;

- купить счетчик с пропускным отверстием не более 20 мм;

- установить прибор учета в соответствии с проектной документацией;

- ввести прибор учета в эксплуатацию, обратившись с заявлением в АО ИВЦ ЖКХ и ТЭК или в канцелярию «Концессий водоснабжения».

Фото: «Концессии водоснабжения»

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