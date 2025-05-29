Двое юношей устроили рэкет на севере Волгограда





В Краснооктябрьском районе Волгограда полиция задержала 21-летнего и 18-летнего местных жителей, которые подозреваются в вымогательстве денежных средств. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, под угрозой насилия юные преступники похитили у волгоградца 9 тысяч рублей.





Потерпевший сообщил в отделе полиции, что на улице к нему подошли двое неизвестных парней и, угрожая насилием, вымогали деньги. Испугавшись за свое здоровье, молодой человек снял в ближайшем банкомате деньги и отдал злоумышленникам, после чего те скрылись.

Сотрудникам полиции удалось в кратчайшие сроки установить личность и задержать подозреваемых.

- В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области