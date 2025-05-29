Под Волгоградом подросток в гостях обчистил банковский счет знакомой

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении подростка, который обчистил банковский счет знакомой его матери. Как сообщила V102.RU официальный представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник, несовершеннолетний обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

По данным следствия, 20 марта текущего года подросток вместе с матерью находился в гостях у ее знакомой. Воспользовавшись тем, что хозяйка отвлеклась, он взял ее телефон и через банковское приложение перевел себе со счета женщины 20 тысяч рублей. Через несколько часов предприимчивый молодой человек перевел уже 200 тысяч, но уже на счет своего знакомого. Деньги подросток потратил.

В ходе расследования будут установлены все обстоятельства этого преступления.