Под Волгоградом силовики нагрянули в теплицы к мигрантам

Общество 29.05.2025 08:28
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29.05.2025 08:28
В Волгоградской области сотрудники правоохранительных органов сегодня, 29 мая, начали рейд в местах, где работают мигранты. Как сообщает V102.RU, силовики наведались в теплицы, где трудятся иностранцы.
В частности, рейды проходят на территории двух районов - Городишенского и Иловлинского, около хуторов Паньшино и Качалино, а также в районе станицы Трехостровская и в теплицах, расположенных рядом с речкой Сакарка.
Правоохранители проверяют документы у сельхозрабочих, в частности, регистрацию и необходимые разрешения на трудовую деятельность.
Фото и видео V102.RU
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