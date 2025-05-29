Важный ингредиент для борща рекордно подорожал в Волгограде

Рекордсменом по подорожанию среди овощей так называемого борщевого набора на предыдущей неделе стала свекла. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, она подорожала на 16,32% - до 84 рубля за килограмм. Стоимость картофеля выросла еще на 2,52% - до 101,55 рубля за килограмм. Лук также подорожал почти на 3% - до 71,64 рубля за килограмм. А вот цены на капусту резко упали – аж на 13%. Средняя стоимость этого овоща составляет теперь 70,85 рубля за кг. Подешевели также огурцы и помидоры. Первые – почти на 10% (99,26 рубля за кг), а вторые – на 6,5% (117,19 рубля).