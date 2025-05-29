Важный ингредиент для борща рекордно подорожал в Волгограде

Общество 29.05.2025 10:31
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29.05.2025 10:31
Рекордсменом по подорожанию среди овощей так называемого борщевого набора на предыдущей неделе стала свекла. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, она подорожала на 16,32% - до 84 рубля за килограмм. Стоимость картофеля выросла еще на 2,52% - до 101,55 рубля за килограмм. Лук также подорожал почти на 3% - до 71,64 рубля за килограмм. А вот цены на капусту резко упали – аж на 13%. Средняя стоимость этого овоща составляет теперь 70,85 рубля за кг. Подешевели также огурцы и помидоры. Первые – почти на 10% (99,26 рубля за кг), а вторые – на 6,5% (117,19 рубля).
На предыдущей неделе также выросли цены и на некоторые другие продукты. Например, куры подорожали на 3,2% - до 203,37 рубля за килограмм. Зато стали меньше стоить яйца – цена упала на 1,7% (85,29 рубля за десяток). Любителей экзотических фруктов также могут обрадовать ценники на бананах. За неделю стоимость их понизилась почти на 5% - до 159 рублей.
Фото V102.RU
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