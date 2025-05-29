Пыльная буря накроет Волгоград к концу дня

Сегодня, 29 мая, на Волгоград обрушится пыльная буря. Как сообщает V102.RU со ссылкой на интерактивную карту погоды сервиса Ventusky, это атмосферное явление надвигается на город со стороны Астрахани и Ростова-на-Дону.





Сильный ветер переносит большое количество пыли, песка и грязи. Ухудшение погоды уже ощутили жители Красноармейского района Волгограда, которые пожаловались на большое количество пыли в воздухе.

По прогнозу, к 18:00 - 21:00 пыльная буря станет мощнее и видимость значительно ухудшится.

Отметим, что по данным Гидрометцентра РФ, в Волгоградской области сильный ветер, порывы которого достигают 15-20 м/с в отдельных районах, будет до 21.00 ч. 30 мая.

Скриншот с сервиса Ventusky

Фото из архива V102.RU