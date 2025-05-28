Путин поручил создать условия для самореализации бойцов СВО





Владимир Путин дал поручение создать условия для самореализации участников специальной военной операции после возвращения с фронта. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС, речь об этом зашла на заседании набсовета АНО «Россия – страна возможностей».

В разговоре президент отметил, что кабмин и администрация ведут большую работу в этом направлении.

- То, что мы делаем, сейчас не буду все перечислять, но и ваше предложение, безусловно, будет учитываться в этой большой системной работе, - заявил Путин.