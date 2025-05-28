Происшествия

В Волгограде попало на видео массовое ДТП на ул. 64-й Армии

Происшествия 28.05.2025 19:21
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28.05.2025 19:21


28 мая в Кировском районе Волгограда произошло массовое ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», в вечерний час пик водитель Hyundai Accent решил попытаться проскочить перекрёсток ул. 64-й Армии и ул. Кирова на красный, но в итоге подставился под удар встречного потока машин.



По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате аварии пострадали сразу три легковых автомобиля. Лишь чудом удалось обойтись без человеческих жертв.


Отметим, на текущий момент на месте ДТП движение осложнено. Затор растянулся на несколько сотен метров.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области, "Яндекс Карты"

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