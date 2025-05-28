«Пламя уже подошло к дороге»: в Волгограде тушат крупный ландшафтный пожар





28 мая в Красноармейском районе Волгограда произошёл крупный ландшафтный пожар. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, пламя бушует у территории бывшего посёлка Буревестник и уже подошло к проезжей части. Происходящее автолюбители засняли на видео.







- Еду по трассе Р-228 в сторону Калмыкии. Пламя уже подошло к дороге. Горит в Красноармейском у просёлка Буревестник, - рассказали журналистам свидетель.

Информацию о возгорании подтвердили в региональном управлении МЧС России.

- В 13:46 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе Волгограда. Горит сухая растительность, - подчеркнули в ведомстве.

Отметим, на месте уже находятся расчёты. Масштабы и причины возгорания в настоящее время уточняются специалистами.

Фото и видео: Волгоград ВКУРСЕ / t.me