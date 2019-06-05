Выборы

Волгоградская облдума назначила дату выборов губернатора

Выборы 05.06.2019 10:29
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05.06.2019 10:29


Сегодня официально дан старт кампаний по избранию губернатора Волгоградской области и регпарламента. Как сообщает ИА «Высота 102», депутаты облдумы утвердили дату единого дня голосования – 8 сентября 2019 года. После опубликования постановлений заксобрания, облизбирком объявит начало приема документов на выдвижение кандидатов. 
В течение месяца региональные отделения партий должны провести конференции для формирования списка претендентов на депутатские мандаты и пост главы региона. Реготделение «Единой России» назовет своих кандидатов 11 июня.
Последние выборы губернатора Волгоградской области и депутатов облдумы прошли 14 сентября 2014 года. В соответствии с Уставом региона, их полномочия истекают во второе воскресенье сентября 2019 года. Эта рубежная дата как раз совпадает с единым днем голосования.

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