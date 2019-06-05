Волгоградская облдума назначила дату выборов губернатора





Сегодня официально дан старт кампаний по избранию губернатора Волгоградской области и регпарламента. Как сообщает ИА «Высота 102», депутаты облдумы утвердили дату единого дня голосования – 8 сентября 2019 года. После опубликования постановлений заксобрания, облизбирком объявит начало приема документов на выдвижение кандидатов.

В течение месяца региональные отделения партий должны провести конференции для формирования списка претендентов на депутатские мандаты и пост главы региона. Реготделение «Единой России» назовет своих кандидатов 11 июня.

Последние выборы губернатора Волгоградской области и депутатов облдумы прошли 14 сентября 2014 года. В соответствии с Уставом региона, их полномочия истекают во второе воскресенье сентября 2019 года. Эта рубежная дата как раз совпадает с единым днем голосования.



