«Высота 102»ТВ: В Волгограде суровое озеленение сорняками компенсируют розы

Аналитика 04.06.2019 20:02
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04.06.2019 20:02
В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: опасные игрушки в магазинах, холодный душ для раскаленных волгоградских дорог, леса вокруг «Родины-матери» растут, сорнякам дали «зеленый свет» и другие темы дня.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.
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