Расследования
Главное

В Волгограде жителю Мурманска дали 12 лет колонии за торговлю “экстази”

Расследования 04.06.2019 15:14
329 0
04.06.2019 15:14

К 12 годам колонии строгого режима приговорил Центральный районный суд жителя Мурманской области. Как рассказала сегодня ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 35-летнего мужчину признали виновным в двух эпизодах незаконного сбыта наркотиков и покушении на незаконный сбыт в крупном размере. Суд установил что  в августе прошлого года  он купил в .Санкт-Петербурге  таблетки с так называемой смесью “экстази”, а 12 сентября   продал за 700 рублей 1 таблетку  своему знакомому.  На следующий день  через тайник-закладку на территории Центрального района Волгограда  продал еще 50 таблеток  за 35 тысяч рублей.
После этого наркоторговца задержали полицейские.  При личном досмотре у него нашли еще 8 таблеток   синтетического наркотика.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Купи сегодня, плати потом!!! Кредит. Рассрочка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Суд над учительницей по иску бывшего чиновника вызвал аншлаг в районном суде Волгоградской области
21.05.2019 14:51
23179 13
В Волгограде в крупной компании назревает скандал из-за невыплаты «серых» зарплат
22.05.2019 19:22
18689 9
В Волгограде экзаменатор по русскому языку осужден за «легализацию» иностранцев в РФ
12.05.2019 16:08
15394 0
Расследования
04.06.2019 12:24
Расследования 04.06.2019 12:24
1233 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
04.06.2019 09:27
Расследования 04.06.2019 09:27
852 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
03.06.2019 19:59
Расследования 03.06.2019 19:59
2542 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
03.06.2019 16:00
Расследования 03.06.2019 16:00
2246 12 Обсудить

0
Далее
Расследования
03.06.2019 11:04
Расследования 03.06.2019 11:04
1147 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
03.06.2019 09:18
Расследования 03.06.2019 09:18
2577 12 Обсудить

0
Далее
Расследования
02.06.2019 12:36
Расследования 02.06.2019 12:36
3361 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
02.06.2019 09:40
Расследования 02.06.2019 09:40
2719 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
01.06.2019 11:37
Расследования 01.06.2019 11:37
2236 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
31.05.2019 15:20
Расследования 31.05.2019 15:20
9139 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
31.05.2019 12:38
Расследования 31.05.2019 12:38
1693 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
31.05.2019 11:32
Расследования 31.05.2019 11:32
646 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
30.05.2019 17:36
Расследования 30.05.2019 17:36
3410 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
30.05.2019 15:28
Расследования 30.05.2019 15:28
2856 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
30.05.2019 14:48
Расследования 30.05.2019 14:48
2669 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:09
Чемпионы всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя» из Махачкалы и Оренбурга готовятся к встрече с тренерами «Барселоны»Смотреть фотографии
16:33
На "Химпроме" в Волгограде произошел пожарСмотреть фотографии
16:17
Школьники из Волгоградской, Ростовской и Воронежской областей станут «военными корреспондентами»Смотреть фотографии
16:07
Волгоградские дороги спасают душемСмотреть фотографии
16:05
Новую вспышку бруцеллеза ликвидируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:16
Волгоградстат «по-новому» подошел к ценам на бензинСмотреть фотографии
15:14
В Волгограде жителю Мурманска дали 12 лет колонии за торговлю “экстази”
14:50
Сбербанк дает скидку 50% на годовое обслуживание премиальных кредитных карт и обеспечивает бесплатное снятие наличных по всему мируСмотреть фотографии
14:22
В Волгограде ребенок попал под машину у главной высоты России (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:24
Несостоявшегося студента из Африки депортируют из Волгограда домойСмотреть фотографии
12:57
«Паника» в аэропорту и в подземке: в Волгограде проходят антитеррористические ученияСмотреть фотографии
12:49
Администрацию Волгоградской области покидает эффектная блондинкаСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде директор фирмы укрыла 10 миллионов рублей налогов на сделках с лекарствамиСмотреть фотографии
11:59
Волгоградцам еще не разрешают купатьсяСмотреть фотографии
11:47
Как преуспеть во всём: 5 книг для деловых людейСмотреть фотографии
10:47
«Московская весна A Capella»: Волгоградское агентство в третий раз успешно реализовало в столице крупнейший музыкальный проектСмотреть фотографии
10:07
В Волгоградской области у активистов «Народного контроля» начались летние смены Смотреть фотографииCмотреть видео
09:27
В Волгоградской области пошли под суд торговцы "паленкой"Смотреть фотографии
09:06
В волгоградскую подземку могут нагрянуть борцы с террористамиСмотреть фотографии
08:56
ГК «Волгострой» обрадовал покупателей квартир летними акциямиСмотреть фотографии
08:55
В Волгоградской области клещи «наградили» четырех человек Крымской лихорадкойСмотреть фотографии
22:41
Небо над Волгоградом пронзила редкая горизонтальная молния (ФОТО)Смотреть фотографии
20:03
«Высота 102»ТВ: Жара пришла в Волгоградскую область всерьез и надолго Смотреть фотографииCмотреть видео
19:59
В Волгограде завершили расследование гибели охотников за металлом у “Красного Октября”Смотреть фотографии
17:52
В Волгограде природоохранные прокуроры добавили городу каштановСмотреть фотографии
17:52
Суд подтвердил правоту ФАС России в скандальном споре с волгоградской "Памятью" и мэриейСмотреть фотографии
17:31
Полчища американских тараканов оккупировали девятиэтажку в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:20
Житель Волгоградской области погиб во время ремонта сплит-системыСмотреть фотографии
16:29
Зеленые пояса могут появиться вокруг трех городов Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:29
В День защиты детей юные волгоградцы выпили тонну сокаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 