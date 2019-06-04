В Волгограде жителю Мурманска дали 12 лет колонии за торговлю “экстази”

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Расследования 04.06.2019 15:14
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04.06.2019 15:14
К 12 годам колонии строгого режима приговорил Центральный районный суд жителя Мурманской области. Как рассказала сегодня ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 35-летнего мужчину признали виновным в двух эпизодах незаконного сбыта наркотиков и покушении на незаконный сбыт в крупном размере. Суд установил что в августе прошлого года он купил в .Санкт-Петербурге таблетки с так называемой смесью “экстази”, а 12 сентября продал за 700 рублей 1 таблетку своему знакомому. На следующий день через тайник-закладку на территории Центрального района Волгограда продал еще 50 таблеток за 35 тысяч рублей.
После этого наркоторговца задержали полицейские. При личном досмотре у него нашли еще 8 таблеток синтетического наркотика.
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