В Волгограде жителю Мурманска дали 12 лет колонии за торговлю “экстази”

К 12 годам колонии строгого режима приговорил Центральный районный суд жителя Мурманской области. Как рассказала сегодня ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 35-летнего мужчину признали виновным в двух эпизодах незаконного сбыта наркотиков и покушении на незаконный сбыт в крупном размере. Суд установил что в августе прошлого года он купил в .Санкт-Петербурге таблетки с так называемой смесью “экстази”, а 12 сентября продал за 700 рублей 1 таблетку своему знакомому. На следующий день через тайник-закладку на территории Центрального района Волгограда продал еще 50 таблеток за 35 тысяч рублей.

После этого наркоторговца задержали полицейские. При личном досмотре у него нашли еще 8 таблеток синтетического наркотика.