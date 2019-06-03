У "Волгоград Арены" внедорожник "BMW" подрезал скоростной трамвай





Авария у стадиона “Волгоград Арены” на время остановила движение электротранспорта в центре Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации города, в 9:50 там столкнулись внедорожник “BMW” и скоростной трамвай. По предварительным данным, водитель иномарки при повороте налево не пропустил трамвай. В течение примерно 40 минут электротранспорт ходил по измененному маршруту: от станции “Ельшанка” до станции “Европа Сити Молл” и от станции “ВГТЗ” до “Депо №5". По имеющимся сведениям, при аварии никто не пострадал.



