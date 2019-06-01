Расследования

В Волгоградской области наркоторговцам из Самары грозит пожизненное заключение

Расследования 01.06.2019 11:37
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01.06.2019 11:37


Расследование сложного уголовного дела в сфере наркоторговли завершили волгоградские полицейские.  Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, 27-летнюю девушку и 28-летнего парня из Самарской области обвиняют в том, что вместе с двумя жителями Городищенского района они занимались бесконтактной торговлей наркотиками на территории двух регионов. Организованная группа вела свой преступный бизнес с конца ноября 2017  по март 2018 года. 
Прошлой весной волгоградские полицейские, при силовой поддержке бойцов отряда спецназа “Гром”, обезвредили злоумышленников. Это произошло во время очередной попытки продажи дурманящих веществ. У наркоторговцев изъяли более  килограмма наркоманского “коктейля”: марихуану, ЛСД, амфетамин, мефедрон и их производные. 
Было возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт крупной партии наркотиков через интернет организованное группой. Во время расследования  следователи допросили почти три десятка свидетелей и провели более 50 судебных экспертиз. 
Теперь любителям шальных денег может грозить наказание вплоть до  пожизненного лишения свободы. Их дело рассматривает суд Калачевского района Волгоградской области.

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