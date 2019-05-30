«Вдох глубокий руки шире»: врачи волгоградской больницы зарядились бодростью перед работой

Здравоохранение 30.05.2019 11:58
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30.05.2019 11:58
Накануне Всемирного дня без табака медперсонал отделенческая клиническая больница ст.Волгоград-1 Приволжской ЖД вышел на коллективную утреннюю зарядку. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», врачи и медсестры под руководством тренера – главврача медучреждения Натальи Сосонной – под энергичную музыку сделали правильные вдохи-выдохи, наклоны и махи руками. И получили хорошее настроение и заряд бодрости, что, по мнению участников спортивного мероприятия, благожелательно отразится и на пациентах медучреждения.
По словам директора НУЗ «ОКБ на ст. Волгоград-1 ОАО «РЖД» Евгения Крайнова, своим примером медперсонал демонстрирует преимущества здорового образа жизни и отказа от вредных привычек. Напомним, Всемирный день без табака отмечается на земном шаре завтра. В этот день сотрудники больницы планируют провести и другую акцию – выйти на улицы города и предложить курильщикам поменять сигареты на сок.
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