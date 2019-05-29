Экономика

«Больше мяса, меньше хлеба»: меню волгоградцев немного изменилось

Экономика 29.05.2019 16:06
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29.05.2019 16:06


Жители Волгоградской области в 2018 году снизили потребление углеводов в пользу белков и жиров. Такие выводы, как сообщает ИА "Высота 102", сделал Волгоградстат на основании данных выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств. Статистическая служба посчитала, что несмотря на это калорийность питания населения региона в 2018 году осталась практически на уровне 2017 года (увеличилась на 0,9%) и составила 2699 к/калорий в среднем на потребителя в сутки. По составу пищевых веществ в продуктах животного происхождения в 2018 году по сравнению с 2017 годом населением потреблялось больше белков на 2,2%, жиров на 3,4% при снижении потребления углеводов на 1,1%.

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