Следователи разрешили исправить халтуру на памятнике федерального значения в Волгограде

Общество 29.05.2019 15:42
8012 3
29.05.2019 15:42
На Острове Людникова в Волгограде вновь кипят работы. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», рабочие продолжили «работу над ошибками» и сейчас активно устраняют последствия халтуры, допущенной при реставрации объекта культурного наследия федерального значения – памятника «Ролику».
Напомним, ранее работы по повторной реставрации памятника были прекращены после возбуждения уголовного дела. Следователям нужно было провести необходимые действия и экспертизы, чтобы оценить масштаб недоделок и дефектов. Скандал разразился после того, как стало известно, что компания «Промстройреставрация» взялась за реставрацию памятника за 4 миллиона 538 тысяч рублей. Однако проверка прокуратуры выявила, что подрядная организация более чем на 2 миллиона рублей завысила стоимость ремонтно-восстановительных работ. При этом ряд работ, предусмотренных локально-сметными расчетами, фактически не был выполнен. Однако деньги фирма получила в полном объеме, хотя и выполнила работу «спустя рукава». Так что неудивительно, что через некоторое время памятник «облез».
Разразившийся скандал стоил должности бывшему руководителю территориального управления Росимущества Светлане Плюшкиной – именно это ведомство являлось заказчиком реставрации объекта. Расследованием уголовного дела в настоящее время занимается УМВД по г. Волгограду.
Между тем, находящийся рядом другой памятник комплекса «Остров Людникова» - братская могила ополченцам завода «Баррикады», погибшим во время обороны Сталинграда – сегодня также неприятно удивляет отвалившейся штукатуркой. Хотя его и подкрасили свежей краской перед Днем Победы.
Реклама
Популярное по теме
20.05.2019 14:29
28577 23
14.05.2019 13:53
12004 11
Во имя памяти и новой жизни: на месте взрыва дома в Волгограде расцвели розы29.05.2019 16:19
У управляющей компании в Волгограде отобрали лицензию за безделье29.05.2019 14:38
В Волгоградской области уничтожили первый урожай конопли29.05.2019 12:51
Губернатор Волгоградской области увидит пруды «раздора»29.05.2019 10:26
Волгограду вернули потерянный причал29.05.2019 10:20
В Волгоградской области двух депутатов лишили полномочий за отсутствие деклараций29.05.2019 10:07
В Волгограде добавили речных рейсов на остров Сарпинский29.05.2019 09:01
В Волгоградской области под нажимом общественников усилили заботу об особенных детях28.05.2019 17:04
В Волгограде УК попала на крупный штраф за работу без лицензии28.05.2019 16:40
В Волгограде строители баскетбольной арены беглого олигарха «выбивают» деньги в суде28.05.2019 14:18
Обустройство зеленой зоны возле больницы №7 в Волгограде оценили в 30 млн рублей28.05.2019 12:19
Взгляд с Земли: МКС пролетела над Волгоградской областью28.05.2019 11:25
Днем и ночью на страже: в Волгограде пограничники отмечают свой день28.05.2019 11:15
В Волгоградской области хотят сменить уполномоченного по правам человека28.05.2019 10:53
«Бейкер стрит» приглашает гостей на Фестиваль детства28.05.2019 09:02
Реклама