Общество

Следователи разрешили исправить халтуру на памятнике федерального значения в Волгограде

Общество 29.05.2019 15:42
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29.05.2019 15:42


На Острове Людникова в Волгограде вновь кипят работы. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», рабочие продолжили «работу над ошибками» и сейчас активно устраняют последствия халтуры, допущенной при реставрации объекта культурного наследия федерального значения – памятника «Ролику». 
Напомним, ранее работы по повторной реставрации памятника были прекращены после возбуждения уголовного дела. Следователям нужно было провести необходимые действия и экспертизы, чтобы оценить масштаб недоделок и дефектов. Скандал разразился после того, как стало известно, что компания «Промстройреставрация» взялась за реставрацию памятника за 4 миллиона 538 тысяч рублей. Однако проверка прокуратуры выявила, что подрядная организация более чем на 2 миллиона рублей завысила стоимость ремонтно-восстановительных работ. При этом ряд работ, предусмотренных локально-сметными расчетами, фактически не был выполнен. Однако деньги фирма получила в полном объеме, хотя и выполнила работу «спустя рукава». Так что неудивительно, что через некоторое время памятник «облез».
Разразившийся скандал стоил должности бывшему руководителю территориального управления Росимущества Светлане Плюшкиной – именно это ведомство являлось заказчиком реставрации объекта. Расследованием уголовного дела в настоящее время занимается УМВД по г. Волгограду. 
Между тем, находящийся рядом другой памятник комплекса «Остров Людникова» - братская могила ополченцам завода «Баррикады», погибшим во время обороны Сталинграда – сегодня также неприятно удивляет отвалившейся штукатуркой. Хотя его и подкрасили свежей краской перед Днем Победы. 

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