



Волгоградский алюминиевый завод совместно с Корпоративным университетом РУСАЛа и Волгоградским государственным техническим университетом объявили о создании передовой площадки корпоративного практикоориентированного образования «Корпоративный центр молодежных инициатив «Лаборатория РУСАЛа» на базе университета.

Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня представители Русала, руководители завода и ВолгГТУ в торжественной обстановке открыли двери «Лаборатории РУСАЛа» для студентов вуза и заслушали научные доклады по темам, касающимся производственной деятельности предприятия.

«Это уже четвертая лаборатория, ранее они созданы РУСАЛом в Красноярске, Новокузнецке и Иркутске. «Лаборатория РУСАЛа» - это образовательное пространство, способствующее погружению в корпоративную культуру Компании, - комментирует директор Корпоративного университета Русала Юлия Рокотянская. - Совместно со специалистами РУСАЛа, профессорско-преподавательским составом и студентами университета мы уже сформировали перечень перспективных направлений проектной деятельности, которые позволят не только расширить взаимодействие в решении конкретных производственных задач, но и обеспечить долгосрочное развитие успешных проектных решений».





Как отметил генеральный директор ВгАЗа Юрий Моисеев, цель проекта - вовлечение талантливых студентов в проектную деятельность по актуальным направлениям развития компании. «Сегодня мы присутствуем на знаковом событии. Рынок диктует развитие высокотехнологичных производств, жесткие требования предъявляет нам и потребитель. Именно здесь будут решаться важные производственные задачи, требующие глубоких знаний», - подчеркнул Юрий Моисеев.

Так, планируется привлечение специалистов университета для освоения литейным производством ВгАЗа новых литейных и деформируемых сплавов для автомобильной промышленности, судостроения, бытовой техники и энергоэффективных приборов отопления.