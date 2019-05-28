Экономика

Русал открыл в ВолгГТУ Корпоративный центр молодежных инициатив «Лаборатория РУСАЛа»

Экономика 28.05.2019 15:23
389 0
28.05.2019 15:23


Волгоградский алюминиевый завод совместно с Корпоративным университетом РУСАЛа и Волгоградским государственным техническим университетом объявили о создании передовой площадки корпоративного практикоориентированного образования «Корпоративный центр молодежных инициатив «Лаборатория РУСАЛа» на базе университета.
Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня представители Русала, руководители завода и ВолгГТУ в торжественной обстановке открыли двери «Лаборатории РУСАЛа» для студентов вуза и заслушали научные доклады по темам, касающимся производственной деятельности предприятия. 
«Это уже четвертая лаборатория, ранее они созданы РУСАЛом в Красноярске, Новокузнецке и Иркутске. «Лаборатория РУСАЛа» - это образовательное пространство, способствующее погружению в корпоративную культуру Компании, - комментирует директор Корпоративного университета Русала Юлия Рокотянская. - Совместно со специалистами РУСАЛа, профессорско-преподавательским составом и студентами университета мы уже сформировали перечень перспективных направлений проектной деятельности, которые позволят не только расширить взаимодействие в решении конкретных производственных задач, но и обеспечить долгосрочное развитие успешных проектных решений».

Как отметил генеральный директор ВгАЗа Юрий Моисеев, цель проекта - вовлечение талантливых студентов в проектную деятельность по актуальным направлениям развития компании. «Сегодня мы присутствуем на знаковом событии. Рынок диктует развитие высокотехнологичных производств, жесткие требования предъявляет нам и потребитель. Именно здесь будут решаться важные производственные задачи, требующие глубоких знаний», - подчеркнул Юрий Моисеев.
Так, планируется привлечение специалистов университета для освоения литейным производством ВгАЗа новых литейных и деформируемых сплавов для автомобильной промышленности, судостроения, бытовой техники и энергоэффективных приборов отопления. 
А в качестве первоочередной задачи рассматривается сотрудничество в реализации проекта по выпуску анодных протекторов из алюминиевых сплавов, используемых в нефтегазовой промышленности для защиты от электрохимической коррозии трубопроводов и металлических конструкций. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Купи сегодня, плати потом!!! Кредит. Рассрочка. 8-8442-95-50-05

Ирригаторы полости рта. Проконсультируйтесь со специалистом.
Популярное по теме
Обход Волгограда пройдется катком по дачам
27.05.2019 11:59
27142 16
Волгоградский завод "Красный Октябрь" меняет лицо
27.05.2019 17:36
10956 7
Бюджет Волгоградской области перевалит за 100 млрд рублей
20.05.2019 11:58
7496 42
Экономика
28.05.2019 10:37
Экономика 28.05.2019 10:37
666 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.05.2019 17:36
Экономика 27.05.2019 17:36
10956 7 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.05.2019 15:06
Экономика 27.05.2019 15:06
833 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.05.2019 14:03
Экономика 27.05.2019 14:03
644 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.05.2019 11:59
Экономика 27.05.2019 11:59
27142 16 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.05.2019 17:52
Экономика 25.05.2019 17:52
1003 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
24.05.2019 15:44
Экономика 24.05.2019 15:44
1987 6 Обсудить

0
Далее
Экономика
24.05.2019 11:08
Экономика 24.05.2019 11:08
514 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.05.2019 20:10
Экономика 23.05.2019 20:10
1168 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.05.2019 15:06
Экономика 23.05.2019 15:06
700 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.05.2019 14:47
Экономика 23.05.2019 14:47
4649 10 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.05.2019 09:16
Экономика 23.05.2019 09:16
7863 29 Обсудить

0
Далее
Экономика
22.05.2019 12:05
Экономика 22.05.2019 12:05
1456 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
22.05.2019 11:38
Экономика 22.05.2019 11:38
294 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.05.2019 15:58
Экономика 21.05.2019 15:58
1197 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:16
В жилом доме в Волгограде обрушился потолокСмотреть фотографии
17:04
В Волгоградской области под нажимом общественников усилили заботу об особенных детяхСмотреть фотографии
16:40
В Волгограде УК попала на крупный штраф за работу без лицензииСмотреть фотографии
15:23
Русал открыл в ВолгГТУ Корпоративный центр молодежных инициатив «Лаборатория РУСАЛа»Смотреть фотографии
14:41
МегаФон представил новый сервис «ВидеоАналитика» для безопасности, торговли и управленияСмотреть фотографии
14:18
В Волгограде строители баскетбольной арены беглого олигарха «выбивают» деньги в судеСмотреть фотографии
13:39
В Волгограде мужчина несколько месяцев жил в доме с телом убитой супругиСмотреть фотографии
13:07
Пытавшегося сжечь сожительницу камышанина судят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:02
В Волгоградской области цены на бензин стали «ползучими»Смотреть фотографии
12:59
ДТП собрало пробку у "Волгоград Арены"Смотреть фотографии
12:29
Регоператор Волгоградской области обложил мусорной данью мертвые души Смотреть фотографии
12:28
В Волгограде рассеянный покупатель бассейна лишился пухлого кошелькаСмотреть фотографии
12:27
Троих волгоградцев отправили за решетку за самосудСмотреть фотографии
12:19
Обустройство зеленой зоны возле больницы №7 в Волгограде оценили в 30 млн рублейСмотреть фотографии
12:03
Судьи Волгоградской области «соревнуются» в скупке домов, квартир и земель Смотреть фотографии
11:25
Взгляд с Земли: МКС пролетела над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
11:15
Днем и ночью на страже: в Волгограде пограничники отмечают свой день Смотреть фотографии
10:58
18 детских команд сразятся в финале турнира «Будущее зависит от тебя» за путевку в летний футбольный лагерь ФК «Барселона»Смотреть фотографии
10:53
В Волгоградской области хотят сменить уполномоченного по правам человекаСмотреть фотографии
10:47
Подработка на ремонте закончилась для жителя Волгоградской области гибельюСмотреть фотографии
10:22
В Волгоградской области директор МУПа истратила зарплату сотрудниковСмотреть фотографии
10:15
В Волгограде ищут двух лжецелительниц за кражу украшенийСмотреть фотографии
09:50
Под Волгоградом беременная женщина-водитель и двое пассажиров пострадали в ДТП на буксируемом автоСмотреть фотографии
09:08
В Волгоградской области ранее судимый пристав вновь стал уголовникомСмотреть фотографии
09:02
«Бейкер стрит» приглашает гостей на Фестиваль детстваСмотреть фотографии
20:06
«Высота 102»ТВ: В Волгограде вокруг «Родины-матери» растут металлические леса Смотреть фотографииCмотреть видео
17:54
Женщина-прокурор стала лидером по доходам среди коллег-мужчин в прокуратуре Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:36
Волгоградский завод "Красный Октябрь" меняет лицо Смотреть фотографииCмотреть видео
17:27
В Волгоградской области определились кандидаты в облдуму от "ЕР"Смотреть фотографии
16:43
В Волгограде экс-начальника железнодорожной дистанции обвиняют во взяткеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 