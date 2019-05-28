В Волгограде строители баскетбольной арены беглого олигарха «выбивают» деньги в суде





Более 27,7 миллиона рублей взыскивает через суд АО "ВМК "Красный Октябрь" с АО "СпортЭкспо" за строительство у Мамаева кургана универсального спортивного комплекса, который бывший владелец предприятия Дмитрий Герасименко еще в 2013 году анонсировал как новую баскетбольную арену вместимостью 5000 зрителей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, решение принято в пользу "Красного Октября", который, как выяснилось, и строил здание для игр баскетбольной команды бывшего владельца предприятия. Дмитрий Герасименко, напомним, сбежал за границу. Ему предъявлены обвинения по статье 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями" и статье 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Он заочно арестован и объявлен в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о незаконном выводе активов на сумму более 6 млрд рублей.

Летом 2013 года, когда уголовных дел еще не было, а Дмитрий Герасименко продвигал в Волгограде баскетбол, он анонсировал строительство Дома баскетбола на территории одного из цехов металлургического завода "Красный Октябрь", расположенного у подножия Мамаева кургана и в непосредственной близости от остановки скоростного трамвая. Новая баскетбольная арена строилась для команды "Красный Октябрь", в которой играл сам Герасименко в окружении российских и иностранных звезд баскетбола.

Сегодня завод "Красный Октябрь", в отношении которого идет конкурсное производство, пытается в судебном порядке взыскать деньги за эту стройку. По материалам дела, АО "СпортЭкспо" в июле 2015 года заключила с "Красным Октябрем" договор подряда на выполнение работ по реконструкции цеха ремонта металлургического оборудования-2 под универсальный спортивный комплекс. Работы были выполнены на общую сумму 26,6 миллиона рублей, что подтверждается актами выполненных работ, счетами-фактурами. Частично оплата была произведена, но за заказчиком остался долг в сумме чуть более 25,2 миллиона рублей. Погашать его АО "СпортЭкспо" отказалось, поэтому был подан судебный иск. Суд также насчитал неустойку в сумме более 2,4 миллиона рублей. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Отметим, что здание универсального спортивного комплекса построено, но до сих пор обнесено забором и не функционирует.



