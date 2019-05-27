Экономика

Обход Волгограда пройдется катком по дачам

Экономика 27.05.2019 11:59
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27.05.2019 11:59


Сотни земельных участков, находящихся в государственной и частной собственности, оказались на пути стратегической магистрали – обхода Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Минтранс РФ, согласно утвержденной документации по планировке территории первого этапа объекта, территории находятся в Светлоярском районе - в Кировском и Большечапурниковском сельских поселениях -  и представляют собой земли сельхозназначения, дачные участки, а также земли, расположенные под коммерческими объектами. Часть земельных участков, в том числе, в частности, в СНТ «Якорь-1», «Якорь-2», «Мечта» будут изъяты, их владельцы получат положенную им по закону компенсацию. Некоторые земельные участки разделят с учетом интересов будущего строительства. Часть участков займут строители под временные работы. 
Напомним, протяженность южной части обхода Волгограда составит  71,4 километра. Она пройдет через Городищенский и Светлоярский районы с выходом на трассу Р-228 Сызрань – Саратов - Волгоград в районе поселка Ерзовка. В ее составе предусмотрены 7 разноуровневых транспортных развязок, 4 моста и 13 путепроводов. Стоимость проекта составляет порядка 34 млрд рублей. К началу строительства планируют приступить в конце этого года. 

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