В клубе «Олимпия» под Волгоградом открылся новый плавательный центр

Спорт 26.05.2019 16:23
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26.05.2019 16:23
Сегодня в загородном клубе «Олимпия», который находится в 15 км от Волгограда, открылся плавательный оздоровительный центр, - сообщает ИА «Высота 102». Позади – 7 месяцев напряженной работы и вот теперь – на радость взрослым и детям – здесь появились еще два бассейна под открытым небом. Один – для взрослых, второй - для самых маленьких, тех, кто только начинает делать первые шаги в плавании. Многочисленные гости мероприятия, среди которых были депутат Госдумы Владимир Плотников, олимпийские чемпионы – спортивная гордость Волгоградской области – Максим Опалев и член Совета Федерации ФС РФ Татьяна Лебедева – не скрывали своего восхищения: чем больше в регионе будет таких центров, тем здоровее будет подрастающее поколение. По словам президента волгоградского общественного отделения «Футбольный клуб «Олимпия" Николая Чувальского, в новое сооружение вложены душа и любовь. Здесь все сделано так, чтобы волгоградцы и гости могли не только полноценно отдыхать, но полноценно заниматься спортом и добиваться побед.
О сегодняшнем празднике - в видеоматериале информагентства.
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