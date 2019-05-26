«Порочная любовь» медленно убивает Волго-Ахтубинскую пойму





Половодье-2019 обернулось серьезными проблемами для Волго-Ахтубинской поймы. Жители многочисленных поселков и хуторов надеялись, что реки, ерики, протоки и озера наполнятся водой с запасом на долгое и жаркое лето. Но не случилось. Что происходит в пойме на самом деле? Что думают о маловодье местные обитатели, не договаривают энергетики, о чем кричат экологи и какой выход предлагают власти региона – в спецрепортаже ИА «Высота 102».