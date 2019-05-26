«Порочная любовь» медленно убивает Волго-Ахтубинскую пойму

Аналитика 26.05.2019 19:00
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26.05.2019 19:00
Половодье-2019 обернулось серьезными проблемами для Волго-Ахтубинской поймы. Жители многочисленных поселков и хуторов надеялись, что реки, ерики, протоки и озера наполнятся водой с запасом на долгое и жаркое лето. Но не случилось. Что происходит в пойме на самом деле? Что думают о маловодье местные обитатели, не договаривают энергетики, о чем кричат экологи и какой выход предлагают власти региона – в спецрепортаже ИА «Высота 102».
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