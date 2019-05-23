«Ростелеком» внедрит свои технологии и решения во Вьетнаме





Ростелеком», крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, и ведущий поставщик телекоммуникационных услуг и услуг в области информационных технологий Вьетнама Vietnam Posts and Telecommunications Group (или VNPT) подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие сотрудничества в области инфокоммуникационных технологий. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба российского оператора.

В соответствии с текстом Меморандума основными направлениями сотрудничества являются информационная безопасность, электронное правительство и умные города.

По условиям Меморандума компания VNPT берет на себя взаимодействие с клиентами, координацию предпродажных процессов, а также содействие «Ростелекому» при внедрении технических решений.

«Ростелеком» будет оказывать техническую поддержку, участвовать в предпродажных процессах и осуществлять внедрение клиентских решений, а также выполнять совместно со специалистами VNPT НИОКР в области новых технологий, включая технологии кибербезопасности, облачных вычислений, больших данных, искусственного интеллекта, дополненной реальности.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский: «Наше деловое сотрудничество с VNPT на инновационных высокотехнологических площадках развивается уже второй год. Подписанный меморандум стал очевидным подтверждением заинтересованности наших компаний в дальнейшем расширении сотрудничества, определив ближайшие конкретные шаги в области электронных государственных услуг, облачной обработки данных и вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, а также жилищно-коммунальных услуг».

Меморандум подписали Президент и Генеральный директор VNPT Фам Дук Лонг (Phạm Đức Long, President & CEO) и Президент «Ростелекома» М.Э.Осеевский. На подписании присутствовали Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук (Nguyễn Xuân Phúc) и Председатель Правительства Российской Федерации Д.А.Медведев.

Источник фото: пресс-служба Правительства РФ



