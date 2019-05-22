



В Светлоярском районном суде Волгоградской области продолжился судебный процесс по резонансному делу. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", в суд явился бывший руководитель управления Росприроднадзора по Волгоградской области Сергей Васильев, который обвиняет учительницу географии и биологии из Светлоярского района Анастасию Сергееву в клевете. Зал судебного заседания, где планировалось провести процесс, не уместил всех желающих - столько много людей, в том числе журналистов, пришли сегодня и приехали в Светлый Яр. Поэтому рассмотрение дела перенесли в другое, более просторное помещение. Сегодня в рамках судебного заседания должны состояться прения сторон.









Адвокат Анастасии Ольга Завгороднева ходатайствовала о приобщении к делу характеризующих ее подзащитную материалов: документы об образовании, характеристику с места работы, научные публикации. Речь идет, в частности, о порядка 30 благодарственных письмах, сертификатах, подтверждающих научную деятельность Сергеевой. У Анастасии - 17 научных публикаций, в том числе на тему состояния экологии в Светлоярском районе. Женщина является мамой двоих детей- 15-летнего и 7-летнего сыновей.

В свою очередь адвокат Сергея Васильева просит приобщить к делу заключение лингвистической экспертизы. Судья молча читает заключение специалиста в атмосфере гробовой тишины. Адвокат Анастасии возражает против приобщения данного заключения к делу, так как, по ее мнению, это не является доказательством. Какой вывод содержится в этом заключении, не поясняется. Судья приобщает данный документ к делу. Сторона обвинения просит допросить эксперта в судебном заседании. Это - доктор филологических наук, профессор Дмитрий Ильин.









Профессор, которого судья предупредил об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, пояснил, что 10 мая к нему обратился Сергей Васильев с просьбой рассмотреть определенный текст на предмет негативных суждений и он провел лингвистическое исследование. Эксперту задали три вопроса, ответы на которые он дал. Вывод эксперты следующий - лингвистическое исследование показало, что в тексте есть негативные сведения, которые порочат честь и достоинство лица, который в обезличенном тексте был указан как гражданин. В частности, что он некомпетентен, а управлением руководит его заместитель. На негатив в адрес гражданина, по мнению эксперта, указывает и следующая фраза - "геноцид окружающей среды". По словам Дмитрия Ильина, в тексте, который он исследовал, не содержалось никаких фамилий, должностей и персональных данных. Заключение он делал на безвозмездной основе, у себя дома, и по словам профессора, готов это сделать так же бесплатно для любого человека, обратившегося к нему с такой просьбой.









Первое заседание по делу о клевете состоялось в пятницу, 17 мая. Тогда были заслушаны показания Сергеевой, а также свидетелей обвинения, среди которых в основном бывшие подчиненные Васильева.









Напомним, Сергей Васильев обратился в суд с требованием привлечь Анастасию Сергееву в порядке частного обвинения к ответственности по ч.1.ст.128 УК РФ – за клевету. Поводом для этого послужило обращение Анастасии Сергеевой к руководителю федерального агентства природопользования с жалобой на Сергея Васильева. В частности, она критиковала деятельность возглавляемого им ведомства в связи с последними событиями, происходящими в Светлоярском районе, связанными в том числе с переездом Кировской свалки на пруд-накопитель жирных кислот. По словам Анастасии, никаких оскорблений и унижений Сергея Васильева в этом письме она не допустила, все, что содержалось в жалобе, было ее оценочным суждением.

Сергей Васильев, между тем, так не считает. В интервью ИА «Высота 102» он заявил, что правомерность действий управления Росприроднадзора была доказана судами, а Анастасия Сергеева обвинила и ведомство, и его как руководителя управления в некомпетентности и позволила себе недопустимые высказывания.

Отметим, что Сергей Васильев, в отношении которого была начата служебная проверка, написал заявление об увольнении с государственной гражданской службы. В настоящее время и.о руководителя Росприроднадзора по Волгоградской области назначен Андрей Хохлов. Также стало известно, что Васильев, который участвовал в праймериз "Единой России" перед выборами в облдуму, передумал баллотироваться в депутаты и отказался от участия в предварительном партийном голосовании.



