Лучший молодой менеджер Волгоградской области работает в АО «КАУСТИК»





Директор по продажам управления реализации волгоградского «КАУСТИКа» Сергей Татауров вошёл в число победителей ежегодного регионального конкурса «Лучшие менеджеры и организации 2018 года».

На церемонии награждения финалистов престижного конкурса, организатором которого является комитет экономической политики и развития Волгоградской области, Сергей Татауров получил диплом победителя в номинации «Промышленность» — «Молодой менеджер». Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба предприятия, выпускник Волгоградского технического университета по специальности «Химическая технология высокомолекулярных соединений» работает на «КАУСТИКе» с 2004 года, где он прошёл путь от рядового менеджера до руководителя одного из ключевых направлений. Постоянное увеличение объёма отгрузки готовой продукции и построение эффективных партнёрских отношений с потребителями – основа успешной деятельности всего многотысячного коллектива.

Напомним, в минувшем году «КАУСТИК» отправил потребителям товаров собственного производства на 16% больше, чем годом ранее, сумма уплаченных налогов и сборов в бюджеты всех уровней в 2018 году превысила 1,9 млрд рублей, что на четверть выше аналогичного показателя 2017 года. В этом году АО «КАУСТИК», продукция которого поставляется в большинство регионов России и 45 стран мира, вошёл в тройку победителей общероссийской национальной премии «Экспортёр года Южного Федерального округа».

Всего по итогам нынешнего областного конкурса в семнадцати номинациях лучшими признаны 32 наиболее успешные организации, 3 муниципальных образования и 51 менеджер.