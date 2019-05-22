Лучший молодой менеджер Волгоградской области работает в АО «КАУСТИК»

Экономика 21.05.2019 09:59
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21.05.2019 09:59
Директор по продажам управления реализации волгоградского «КАУСТИКа» Сергей Татауров вошёл в число победителей ежегодного регионального конкурса «Лучшие менеджеры и организации 2018 года».
На церемонии награждения финалистов престижного конкурса, организатором которого является комитет экономической политики и развития Волгоградской области, Сергей Татауров получил диплом победителя в номинации «Промышленность» — «Молодой менеджер». Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба предприятия, выпускник Волгоградского технического университета по специальности «Химическая технология высокомолекулярных соединений» работает на «КАУСТИКе» с 2004 года, где он прошёл путь от рядового менеджера до руководителя одного из ключевых направлений. Постоянное увеличение объёма отгрузки готовой продукции и построение эффективных партнёрских отношений с потребителями – основа успешной деятельности всего многотысячного коллектива.
Напомним, в минувшем году «КАУСТИК» отправил потребителям товаров собственного производства на 16% больше, чем годом ранее, сумма уплаченных налогов и сборов в бюджеты всех уровней в 2018 году превысила 1,9 млрд рублей, что на четверть выше аналогичного показателя 2017 года. В этом году АО «КАУСТИК», продукция которого поставляется в большинство регионов России и 45 стран мира, вошёл в тройку победителей общероссийской национальной премии «Экспортёр года Южного Федерального округа».
Всего по итогам нынешнего областного конкурса в семнадцати номинациях лучшими признаны 32 наиболее успешные организации, 3 муниципальных образования и 51 менеджер.
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