



Волгоградское УФАС нашло нарушения в действиях закупочной комиссии Волгоградского бизнес-инкубатора по организации межрегионального форума молодежного предпринимательства. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение антимонопольного ведомства, материалы будут переданы в прокуратуру Волгоградской области. А членов закупочной комиссии ГАУ «Волгоградский областной бизнес-инкубатор» привлекут к административной ответственности.

Поводом для разбирательства в антимонопольном ведомстве послужила жалоба одного из участников запроса предложений на оказание услуг по организации форума – ООО «ОЛДИ» Концерт из Кировской области. Заявление касалось оценки заявок и подведения итогов по ряду критериев, в результате чего победителем была признана компания из Москвы – ООО «Профновация». Всего в запросе предложений приняли участие четыре компании, в том числе ООО «Рай-Грасс» из Волгограда и ООО «24билета.ру» из Красноярского края. При этом московская компания предложила самую высокую цену за свои услуги, скинув всего 110 тысяч от начальной цены – шестнадцати миллионов рублей.

В частности, выяснилось, что члены комиссии Волгоградского областного бизнес-инкубатора допустили арифметические ошибки при подсчете общего рейтинга ООО "Профновация". В результате эта компания не могла быть признана победителем, поскольку ее общий рейтинг оказался ниже рейтинга ООО «24Билета.РУ». К слову, во время рассмотрения дела в Волгоградском УФАС представители государственного автономного учреждения признали факт арифметической ошибки, как и то обстоятельство, что по итогам общего рейтинга первое место должно было занять не ООО "Профновация", а ООО "24Билета.ру". По результатам рассмотрения дела в Волгоградском УФАС признали обоснованной жалобу ООО «ОЛДИ» в части доводов о несвоевременном размещении заказчиком в единой информационной системе протокола заседания комиссии по закупке и о нарушении комиссией по закупке заказчика порядка определения победителя запроса предложений. Впрочем, предписание об устранении выявленного нарушения было решено не выдавать в связи с заключением договора. Решение Волгоградского УФАС может быть обжаловано в арбитражном суде.

Напомним, межрегиональный форум молодых предпринимателей состоится в Волгограде 31 мая на стадионе «Волгоград Арена». Заявленное количество участников – не менее 5 тысяч человек. Форум продлится 5 часов и будет состоять из трех частей - официальной с участием первых лиц города и региона, образовательной и развлекательной. На форуме будут работать учебные площадки, а развлекут участников приглашенные артисты и творческие коллективы.



