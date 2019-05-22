Двое мотоциклистов оказались в больнице после ДТП в Волгограде





Двое любителей езды на двухколесном транспорте пострадали в ДТП в Дзержинском и Советском районах. Об этом ИА “Высота 102” сообщили сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области. Так, в 16:50 на улице Туркменской столкнулись “КаМАЗ” и мотоцикл “Suzuki”, которым управлял 18-летний парень. По предварительным данным, 48-летний водитель грузовика не уступил дорогу мотоциклисту.

Ранее, около девяти часов утра, на перекрестке улиц Качинцев и Московской столкнулись легковая машина “ЗАЗ” и мотоцикл “Lifan”. По имеющимся сведениям, автомобилист также не предоставил преимущество в движении, когда разворачивался на дороге. Оба байкера госпитализированы с травмами.



