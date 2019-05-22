В Волгограде 13 человек пострадали в страшном ДТП с маршруткой (ВИДЕО)





13 человек пострадали в результате ДТП с маршрутным такси №15С в Советском районе Волгограда. Четверо из них – в тяжелом состоянии. Все получившие ранения госпитализированы. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в ГУ МВД по региону. Среди получивших травмы - один ребенок.













По словам очевидцев, сразу после происшествия на помощь пострадавшим бросились прохожие. Мужчины доставали из салона маршрутки пострадавших, выносили их на руках.

По предварительным данным, «МАЗ» с госномерами Татарстана, у которого отказали тормоза, врезался в «Газель», ехавшую перед ним. Микроавтобус отбросило на бетонную световую опору. Грузовик после столкновения проехал еще несколько сотен метров и остановился только напротив авторынка перед остановкой "Зеленое кольцо".