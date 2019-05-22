



Сегодня жители дома № 11 по улице Тукая, который буквально вчера областной суд «приговорил» к сносу, побывали в администрации Дзержинского района Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», в ходе встречи с районным главой и представителем юридического отдела была достигнута договоренность о подготовке мирового соглашения. «Мы сегодня, в течение очень короткого времени, возможно, даже к концу дня разрабатываем проект мирового соглашения. За выходные дни это соглашение изучают все собственники квартир в доме №11 на улице Тукая. Если нет принципиальных возражений, мировое соглашение мы направим на примирительную комиссию города Волгограда. После утверждения мирового соглашения этой комиссией мы выходим в суд с ходатайством об утверждении документа. Надеюсь, что наше ходатайство будет удовлетворено и мы вопрос, связанный с выселением жителей либо сносом дома, закроем раз и навсегда», - так глава Дзержинского района Сергей Таций в комментарии для ИА «Высота 102» обозначил дальнейшие шаги администрации по восстановлению прав добросовестных приобретателей квартир.





Сегодня в ходе совещания с инициативной группой жителей дома №11 на улице Тукая прозвучало, что вчерашнее решение Волгоградского областного суда о выселении законно прописанных людей, в том числе детей, и сносе дома № 11 по улице Тукая за счет собственников квартир, стало неожиданностью для чиновников. Одна из собственниц квартир высказалась более эмоционально, заявив, что то, что произошло вчера, было бесчеловечно и жестоко.

До этого администрация Волгограда также обозначила свою позицию по поводу итогов судебного заседания, отметив, что представитель мэрии при поддержке прокуратуры ходатайствовал о переносе рассмотрения дела на более поздний срок, так как буквально к заседанию собственники квартир предоставили последний из необходимых документов – положительное заключение электросетевой компании. Перенос рассмотрения необходим был ровно на тот срок, который требуется юристам муниципалитета для подготовки текста мирового соглашения и его согласования с владельцами квартир, однако судья Елена Попова приняла решение о сносе дома.





Напомним, судебная история, связанная с ситуацией вокруг дома на улице Тукая, началась в 2014 году. Суд по иску администрации Дзержинского района принял решение о сносе объекта капитального строительства, причем без привлечения к процессу собственников квартир. Людям о предстоящем процессе не сообщили, и только в августе 2017 года они получили уведомления о проведении государственной регистрации ограничения (обременения) права «о запрете совершать какие-либо регистрационные действия в отношении квартир». Затем жителям было отказано в восстановлении сроков для обжалования решения суда 2014 года.

Еще в 2013 году, по сведениям Росеестра, на дом №11 по улице Тукая, которым владел Иван Евдокимов, было наложено обременение. То есть с этим имуществом было запрещено совершать какие-либо сделки. Запрет на операции с домом был наложен Дзержинским районным судом Волгограда, когда администрация района вышла в суд с иском о признании постройки незаконной. На тот момент никаких собственников в доме, как следует из документа, не значилось. Однако, когда осенью 2014 года Дзержинский районный суд вынес решение о сносе незаконной постройки, квартиры в доме были уже проданы, многие вторично. То есть, по сути, суд выносил решение о сносе дома, не подозревая, что там уже живут люди. Каким образом собственнику удалось реализовать квартиры покупателям в период действия обременения, и главное, почему государственный орган - Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области зарегистрировало права собственности, игнорируя действующее обременение, – на эти вопросы так и нет ответа.



