Экономика

Господдержка на покупку автомобиля может закончиться в мае

Экономика 17.05.2019 08:28 Реклама
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17.05.2019 08:28


По программе «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» покупателям предоставляется скидка 10% на новое авто до 1 млн рублей, которое собрано на территории России. Об условиях участия в госпрограмме, о характеристиках «скидочных» автомобилей читателям ИА «Высота 102» рассказали в компании «Волга-Раст».
Общие условия 
• Действующие водительские права и гражданство РФ.
• Отсутствие автокредитов в 2018 и 2019 годах.
Специальные требования к будущим владельцам авто
• «Первый автомобиль»: у покупателя ранее не должно было быть машин в собственности.
• «Семейный автомобиль»: в семье должно быть 2 и более ребенка, которым еще не исполнилось 18 лет. Информация подтверждается с помощью паспорта и свидетельств о рождении детей.
Учитывая трехкратное снижение бюджета по сравнению с прошлым годом, май может стать последним в этом году месяцем, когда государство поддерживает автопроизводителей и обеспечивает скидку 10%.

Модели авто, которые можно купить со скидкой 

1. Renault Logan
Автомобиль востребован российскими автомобилистами. Основные достоинства модели:
• Подвеска — эталон надежности, спроектирована конструкторами специально под наши дороги;
• Багажник. Его объем – 510 л, а если сложить задний ряд, то места станет еще больше.
• Просторный салон. На втором ряду достаточно места для трех взрослых пассажиров или трех детских кресел.
• Безопасность. В Renault Logan установлены электронные помощники: ABSс системой экстренного торможения, стабилизация курсовой устойчивости в поворотах. Подушки безопасности и кузов с программируемыми зонами деформации – все это защищает водителя и пассажира в экстренных случаях.

2. Renault Logan Stepway является уникальным гибридом.
Приподнятый седан — это привилегия российского рынка. У седана с приставкой Stepway клиренс составляет теперь не 172 мм, а все 195 мм! В сочетании с небольшими свесами он позволяет уверенно ехать даже по разбитой грунтовке. 
В списке опций: круиз-контроль, дистанционный запуск двигателя Renault Start2, мультимедийная система с семидюймовым дисплеем и навигацией. Главная особенность автомобиля — недоступный ранее на Logan вариатор CVT X-Tronic3. Бесступенчатая трансмиссия сочетается с 113-сильным двигателем объемом 1,6 литра.
 


3. Renault Sandero
Надежный и вместительный хэтчбек, мощность которого варьируется от 75 до 102 л.с. Внешний вид данной модели очень спортивный. Невысокий клиренс (155 мм) компенсируется тем, что модель более приспособлена к городскому движению. Если сложить задние сидения, то общий объем багажника составит 1200 л. 

4. Renault Sandero Stepway
Обновленный Stepway – динамичный городской кроссовер. Багажник машины – от 320 до 1200 л (при сложенных сиденьях второго ряда). Удачная геометрия корпуса и высокий клиренс (195 мм) хорошо влияет на его проходимость. Металлическая защита картера и энергоемкая подвеска пригодятся не только за городом, но и в ежедневных поездках по разбитым дорогам. Конструкторы оснастили автомобиль 7-дюймовым дисплеем, запуском двигателя без ключа и климат-контролем.
 


5. Renault Duster
Обновленный Duster сохранил те качества, которые сделали его «народным» внедорожником: высокий клиренс, хорошую геометрию кузова и энергоемкую подвеску. Конструкторы внедрили в автомобиль и технические новинки:
• дистанционный запуск двигателя;
• 7-дюймовый сенсорный экран мультимедиа;
• интеграцию со смартфонами;
• встроенную навигацию;
• обогрев лобового стекла;
• камеру заднего вида;
• круиз-контроль.

Кроссовер стал более мощным за счет нового дизельного мотора (109 л.с.), 2-литровый бензиновый двигатель был модернизирован — теперь интенсивный разгон доступен на низких оборотах.



6. Renault Kaptur
В этой модели хорошо сочетаются внедорожные качества, стильный дизайн и динамика на трассе. На кроссовере установлена проверенная временем подвеска, которая отлично справляется с выбоинами на дороге, «лежачими полицейскими» и грунтовым покрытием. Дополнительная защита кузова и двигателя, увеличенная емкость аккумулятора – важные составляющие адаптации автомобиля к нашим условиям.
За рулем кроссовера можно многое: безопасно отвезти детей до школы, вещи на дачу или отправиться в семейное путешествие к морю.
 


7. ŠKODA RAPID
Это уникальная модель в семействе чешского автопроизводителя и тому есть 5 причин:
1. Максимальный багажник в классе. Его размер 530 литров в стандартном исполнении, но сложив кресла второго ряда получаем 1 470 литров.
2. Выход в интернет. К мультимедиа системе автомобиля легко и быстро интегрируется с современными смартфонами. 
3. Экономичность. Технологии ŠKODA обеспечивают низкое потребление топлива. 
4. Безопасность. Модель получила максимальные 5 по европейской системе оценке авто Euro NCAP4.
5. Забота о пассажирах. Технологии Simply Cleverотвечают за уют внутри: множество удобных ниш и отделений в салоне, крючки в багажнике, зонт.
 


По данным экспертов на начало 2019 года по нашим дорогам ездит около 469 тыс. этих машин6Успешности автомобиля выступает оптимальное сочетание потребительских качеств:
• Надёжность. Лазерная технология сварки кузова обеспечивает качественное крепление и повышает защиту от коррозии.
• Комфорт. Хорошая шумоизоляция, передние и задние датчики парковки, круиз-контроль и другие современные технологии, которые создают уют в дороге и помогают водителю.
• Экономичность. Заявленный расход в смешанном цикле 5,7 (5,9) л/100 км в зависимости от двигателя.
• Адаптация для российских дорог: высокий клиренс (163 мм), энергоёмкая подвеска и увеличенная ёмкость аккумулятора.





1АБС
2Рено Старт
3СВТ Х-троник
4Евро НКАП
5Симпли Клевер
6«Седан «Поло» — самый распространенный «Фольксваген» в России По данным Рамблер https://auto.rambler.ru/roadaccidents/41839503/

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