Расследования

"Хотел попасть в рай": жителя Волгоградской области отправят в колонию за нападение на полицейских

Расследования 14.05.2019 15:10
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14.05.2019 15:10


К 14 годам лишения свободы приговорил Волгоградский областной суд жителя Котельниковского района Халида Сербиева. Как сообщил ИА “Высота 102” и.о.старшего помощника прокурора Волгоградской области Олег Пикуров, его признали виновным в посягательстве на жизнь двух сотрудников правоохранительных органов. В ноябре 2017 года Сербиев, вооружившись кухонным ножом, напал на сотрудника ГИБДД и участкового уполномоченного райотделения МВД. Он серьезно ранил их, но несмотря на это правоохранители смогли задержать преступника.
В пресс-службе Волгоградского областного суда информагентству рассказали, что из материалов дела известно, что причиной нападения на стражей порядка стали религиозные мотивы. Мужчина, как он сам пояснил суду, надеялся, что его застрелят полицейские и он попадет в рай. 
По сведениям информагентства, все произошло недалеко от дома №7 по улице Ленина, у отделения "Сбербанка". Придя на место Сербиев решил дождаться, когда появится вооруженный полицейский. Вскоре он увидел двоих стражей порядка. Сперва он дважды пырнул ножом в спину участкового, а затем, чтобы разозлить сотрудника ГИБДД и заставить его открыть огонь, режущим ударом ранил его в щеку. После этого нож сломался и злоумышленник попытался сбежать. Чтобы его задержать, один из полицейских, после нескольких предупредительных выстрелов в воздух, выстрелил в беглеца. Сербиев, вспомнив, что его целью было погибнуть от пули, развернулся и пошел на полицейского. В него попали четыре пули.  
Расследованием уголовного дела занимались следователи регионального СУ СК России. Приговор в силу еще не вступил.

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