Расследования 13.05.2019 14:10
737 5
13.05.2019 14:10
Двоих волгоградцев, притворявшихся полицейскими, подозревают в покушении на мошенничество. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по данным следствия, в апреле они попытались обманом выманить у продавщицы мебельного магазина четыре тысячи рублей. Они пришли в торговую точку и, представившись сотрудниками полиции, сообщили девушке, что ее подозревают в фальшивомонетничестве. Якобы против нее возбудили уголовное дело после того, как одна из посетительниц заявила в полицию, что продавец дала ей сдачу поддельной двухтысячной купюрой. Женщине они сообщили, что дело можно прекратить, если она им заплатит. Волгоградка пообещала отдать деньги через несколько дней, а сама обратилась к настоящим полицейским. Злоумышленников задержали. Возбуждено уголовное дело. Также правоохранители выяснили, что подобный обман был не единичным.
Всех, кто пострадал от подобного обмана, а также возможных очевидцев преступлений просят сообщить об этом в ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ул. Голубинская, 5, каб. 5 следователю Владимиру Валентиновичу Клишину, тел. 30-45-18.
Реклама
Популярное по теме
12.05.2019 16:08
14525 0
18.04.2019 15:22
13029 15
26.04.2019 12:02
11251 18
Жительницу Волгоградской области осудят за «смертельный» укол соседке13.05.2019 14:36
Расследования 13.05.2019 14:36
1760 5 Обсудить
В Волгограде директор фирмы «зажал» зарплату своим подчиненным13.05.2019 13:12
Расследования 13.05.2019 13:12
792 1 Обсудить
Суд в Волгограде оставил за решеткой подозреваемого в педофилии маршрутчика13.05.2019 11:43
Расследования 13.05.2019 11:43
6869 7 Обсудить
В Волгоградской области вахтовика судят за убийство напарника13.05.2019 09:03
Расследования 13.05.2019 09:03
4330 4 Обсудить
В Волгограде экзаменатор по русскому языку осужден за «легализацию» иностранцев в РФ12.05.2019 16:08
Расследования 12.05.2019 16:08
14525 0 Обсудить
Появилось видео с места разрушения аварийного балкона в Волгограде12.05.2019 11:01
Расследования 12.05.2019 11:01
11051 0 Обсудить
Под покровом ночи в Волгограде на тротуар поставили киоск10.05.2019 06:10
Расследования 10.05.2019 06:10
11482 0 Обсудить
«Автобус был пустой»: выяснились подробности смертельного ДТП с грузовиком в Волгограде09.05.2019 11:16
Расследования 09.05.2019 11:16
3438 0 Обсудить
В Волгограде лжериелторы предлагали жертвам “участие” в госпрограммах08.05.2019 16:45
Расследования 08.05.2019 16:45
1973 6 Обсудить
В Волгограде неисправной дверью подъезда покалечило школьницу08.05.2019 14:04
Расследования 08.05.2019 14:04
1230 1 Обсудить
В центре Волгограда страж порядка ударил головой пьяного нарушителя07.05.2019 13:34
Расследования 07.05.2019 13:34
3838 11 Обсудить
В Волгограде убийца-рецидивист заколол свою возлюбленную07.05.2019 13:13
Расследования 07.05.2019 13:13
2008 7 Обсудить
Эксперты "оправдали" экс-судью на процессе о гибели двух братьев в ДТП под Волгоградом07.05.2019 11:11
Расследования 07.05.2019 11:11
8154 21 Обсудить
В Волгоградской области бизнесмену за незаконный заработок на мусоре грозит суд07.05.2019 09:25
Расследования 07.05.2019 09:25
1642 2 Обсудить
Житель Волгограда пытался задавить пристава, чтобы сохранить “Mercedes”06.05.2019 18:08
Расследования 06.05.2019 18:08
3360 7 Обсудить
Реклама