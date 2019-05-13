



Двоих волгоградцев, притворявшихся полицейскими, подозревают в покушении на мошенничество. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по данным следствия, в апреле они попытались обманом выманить у продавщицы мебельного магазина четыре тысячи рублей. Они пришли в торговую точку и, представившись сотрудниками полиции, сообщили девушке, что ее подозревают в фальшивомонетничестве. Якобы против нее возбудили уголовное дело после того, как одна из посетительниц заявила в полицию, что продавец дала ей сдачу поддельной двухтысячной купюрой. Женщине они сообщили, что дело можно прекратить, если она им заплатит. Волгоградка пообещала отдать деньги через несколько дней, а сама обратилась к настоящим полицейским. Злоумышленников задержали. Возбуждено уголовное дело. Также правоохранители выяснили, что подобный обман был не единичным.

Всех, кто пострадал от подобного обмана, а также возможных очевидцев преступлений просят сообщить об этом в ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ул. Голубинская, 5, каб. 5 следователю Владимиру Валентиновичу Клишину, тел. 30-45-18.