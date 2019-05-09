Ожившая история: Бессмертный полк прошагал по улицам Сталинграда-Волгограда





Тысячи людей прошли сегодня в Бессмертном полку по проспекту Ленина в Волгограде и поднялись на Мамаев курган. 74-ая годовщина окончания Великой Отечественной войны не стала исключением – как всегда, величественно, масштабно, но в то же время трогательно и душевно выглядела акция, посвященная памяти погибших защитников Отечества. Большой праздник для страны и личный – для каждой российской семьи. На главную высоту России сегодня поднялись не только волгоградцы, но и жители многих отдаленных регионов, а также других государств. Съемочная группа ИА «Высота 102» пообщалась с гостями из Италии, заслушала стихи из уст праправнука участника войны и выслушала больше десятка историй из уст потомков, которые помнят и гордятся своими дедами. Подробнее об удивительной атмосфере, царившей сегодня у подножия Родины-матери – в видеоматериале ИА «Высота 102».