От Сталинграда - до Великой Победы

9 мая 1945 года в Сталинграде: люди обнимались и плясали среди развалин

От Сталинграда - до Великой Победы 09.05.2019 15:59
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09.05.2019 15:59


«В самые трудные дни мы верили: настанет этот час. Через все муки и горе пронесли мы в своем сердце неугасимую веру в победу, в мудрость нашего вождя. Слово Сталина, его великий гений освещали нам путь к дню Радости и Счастья. И этот день наступил. Победа, завоеванная в жестоких сражениях, в неустанном труде, идет по советской земле, веселя и радуя наши сердца»,- это строки из заметки под названием «В эту ночь», опубликованной 9 мая 1945 года в сталинградской газете. 


Город, ставший олицетворением мужества, начал праздновать Победу еще до наступления утра. В окнах загорался свет, люди выбегали на улицу, обнимались со всеми, кого встречали на пути, пели и смеялись.  Сталгрэс дала длинный гудок, начали взлетать ракеты и греметь орудийные залпы. Военных поднимали на руки и благодарили. Официальное радиосообщение из Москвы о том, что 8 мая 1945 года в Берлине был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, сталинградцы слушали на заполненной народом площади в центре города. Музей - заповедник «Сталинградская битва» предоставил ИА «Высота 102»  ценнейшие архивные снимки, сделанные в Сталинграде в День Победы 1945 года. На фотографиях - люди, все еще живущие среди развалин разбомбленного города, искренне радуются окончанию войны. По случаю всеобщего праздника на предприятиях Сталинграда прошли митинги. Один из самых многочисленных был на заводе «Красный Октябрь». 



Для истории сохранились также снимки встречи в Сталинграде воинов-победителей. Женщины ждали солдат с цветами и  хлебом-солью. 

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