Экология 06.05.2019 17:34
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06.05.2019 17:34
Ситуация на промышленном шламонакопителе в Городищенском районе, где ранее были выявлены многочисленные нарушения законодательства в сфере обеспечения безопасности к гидротехническим сооружениям, исправлена по требованию природоохранной прокуратуры. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, шламонакопитель, расположенный на территории Орловского сельского поселения, относится к гидротехническому сооружению. На данном объекте размещаются отходы III-IV классов опасности. Сегодня промышленный шламонакопитель, который ранее считался небезопасным, таким уже не является.
Все дело в том, что владелец данного ГТС - ООО "ЭкоЮг" - исполнил решение суда и устранил все нарушения, которые были выявлены на этом объекте сотрудниками надзорного ведомства.
Так, в ходе проверки было установлено, что ООО "ЭкоЮг" осуществляет эксплуатацию ГТС с нарушением требований федерального законодательства: отсутствует согласованная в установленном порядке декларация безопасности ГТС, разрешение на эксплуатацию ГТС, паспорт безопасности ГТС, проект мониторинга безопасности ГТС, план ликвидации, критерии безопасности ГТС, правила эксплуатации, финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварий. Центральный районный суд Волгограда, куда природоохранная прокуратура обращалась с иском, обязал ООО "ЭкоЮг" устранить все нарушения в течение 6 месяцев с момента вступления решения в силу.
Отметим, что в декабре 2018 года шламонакопитель промышленных отходов был принудительно исключен из государственного реестра объектов. В управлении Росприроднадзора по Волгоградской области тогда сообщили, что причиной этого стали выявленные многочисленные нарушения законодательства, возникшие в связи с эксплуатацией полигона. Согласно действующему законодательству, на объекты размещения отходов, не включенные в данный реестр, запрещается принимать отходы.
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