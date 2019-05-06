От Сталинграда - до Великой Победы

В Волгограде военные отрабатывают синхронность выстрелов салюта в честь Дня Победы

От Сталинграда - до Великой Победы 06.05.2019 11:40
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06.05.2019 11:40


Тренировки праздничного салюта, который состоится 9 мая в 22.00 в Волгограде, начали сводные артиллерийские расчеты соединения Южного военного округа, сообщает ИА «Высота 102». По информации пресс-службы ЮВО, артиллеристы отрабатывают порядок действий при синхронном выполнении выстрелов из 76-мм орудий времен Великой Отечественной войны легендарных дивизионных пушек ЗИС-3 холостыми боеприпасами для звукового сопровождения салютных установок 2А85. 
9 мая салют  прогремит 30-ю залпами с интервалами в 30 сек. Около 500 фейерверков различных типов и калибров жители и гости города смогут увидеть в девяти видах («Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1,2,4» различных модификаций), представленных в семи цветовых гаммах (серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый). Разрывы фейерверочных зарядов будут осуществляться на высоте до 200 м. 
Всего для обеспечения праздничного салюта будет привлечено около 50 военнослужащих и задействовано 12 пушек.

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