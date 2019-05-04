В центре Волгограда столкнулись трамвай и свадебный автомобиль





ДТП с участием трамвая произошло сегодня днем в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе МЭТ, по предварительным данным, около часа дня на поворотном кольце трамвайных путей, у остановки “Детский центр”, столкнулись трамвай маршрута №10 и легковой автомобиль. По имеющимся данным, машина не пропустила электротранспорт, когда тот поворачивал на кольцо. На месте работают экипажи ГИБДД. Временно изменен маршрут движения трамваев №10,№2,№1 и №4. Они разворачиваются на остановке “36-я школа”. По словам очевидцев, в машине на свадьбу ехала невеста. У водителя машины небольшая травма головы.

Фото: "МЭТ", Тоня Сапунова-Линник