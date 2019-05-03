Короткое замыкание уничтожило два дома в Волгоградской области

Происшествия 03.05.2019 09:56
541 0
03.05.2019 09:56
Два дома сгорели на территории региона за минувшие сутки. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, пожары произошли в Светлоярском районе и городе Фролово. Так, сегодня около часа ночи на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступил сигнал о возгорании в поселке Южный в СНТ Автотранспортник. Огонь полностью охватил кирпичный дачный домик размером 10х10 метров. На место быстро прибыли пожарные из села Большие Чапурники - они потушили огонь в 01:38.
Другой пожар произошел минувшим вечером во Фролово на улице Пролетарской. Там загорелся деревянный дом площадью 48 квадратных метров. Сообщение о ЧП поступило в 18:28, на место оперативно прибыли расчеты пожарно-спасательной части №58. Они ликвидировали возгорание в 18:42. К счастью, от огня никто не пострадал. Причиной этих пожаров, по мнению специалистов, стало короткое замыкание электропроводки.
Сотрудники МЧС напоминают жителям региона о необходимости строго соблюдать все правила использования бытовых электроприборов и не нарушать требования безопасности при эксплуатации электросетей.
Реклама
Популярное по теме
08.04.2019 15:08
24820 10
11.04.2019 14:36
22064 17
16.04.2019 16:31
12086 29
Четыре человека пострадали в “пьяном” ДТП под Волгоградом03.05.2019 09:57
Происшествия 03.05.2019 09:57
1032 0 Обсудить
В Волгоградской области пьяный водитель выехал из автомастерской и попал в ДТП03.05.2019 09:30
Происшествия 03.05.2019 09:30
418 0 Обсудить
Первомай в Волгоградской области прошел без смертельных ДТП02.05.2019 10:34
Происшествия 02.05.2019 10:34
1112 0 Обсудить
Двое молодых людей пострадали в новом ДТП на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград"02.05.2019 10:32
Происшествия 02.05.2019 10:32
650 0 Обсудить
Два человека пострадали в ДТП на федеральной трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград"01.05.2019 11:24
Происшествия 01.05.2019 11:24
2073 0 Обсудить
В Волгоградской области сгорело сельское подворье01.05.2019 09:59
Происшествия 01.05.2019 09:59
1025 0 Обсудить
В Волгоградской области из-за хлопка газа пострадала женщина30.04.2019 20:41
Происшествия 30.04.2019 20:41
3967 2 Обсудить
В Волгограде на остановке столкнулись автобус и иномарка30.04.2019 17:30
Происшествия 30.04.2019 17:30
1427 3 Обсудить
На Волжской ГЭС два ДТП собрали гигантскую пробку30.04.2019 16:12
Происшествия 30.04.2019 16:12
4415 3 Обсудить
В Волгограде танк и микроавтобус не поделили дорогу к строительному рынку30.04.2019 15:23
Происшествия 30.04.2019 15:23
6942 4 Обсудить
В Волгоградской области задержали серийных налетчиков на дома пенсионеров (ВИДЕО)30.04.2019 12:59
Происшествия 30.04.2019 12:59
5189 1 Обсудить
Волгоградец умер по дороге на кладбище30.04.2019 12:54
Происшествия 30.04.2019 12:54
3165 4 Обсудить
Семья с годовалым ребенком пострадала в ДТП у больницы в Волжском30.04.2019 12:47
Происшествия 30.04.2019 12:47
889 1 Обсудить
В Волжском житель Московской области устроил ДТП с пострадавшими30.04.2019 10:40
Происшествия 30.04.2019 10:40
1172 2 Обсудить
Волгоградцы помогли потеряться трехлетнему мальчику29.04.2019 15:03
Происшествия 29.04.2019 15:03
7695 3 Обсудить
Реклама