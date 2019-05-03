Короткое замыкание уничтожило два дома в Волгоградской области





Два дома сгорели на территории региона за минувшие сутки. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, пожары произошли в Светлоярском районе и городе Фролово. Так, сегодня около часа ночи на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступил сигнал о возгорании в поселке Южный в СНТ Автотранспортник. Огонь полностью охватил кирпичный дачный домик размером 10х10 метров. На место быстро прибыли пожарные из села Большие Чапурники - они потушили огонь в 01:38.

Другой пожар произошел минувшим вечером во Фролово на улице Пролетарской. Там загорелся деревянный дом площадью 48 квадратных метров. Сообщение о ЧП поступило в 18:28, на место оперативно прибыли расчеты пожарно-спасательной части №58. Они ликвидировали возгорание в 18:42. К счастью, от огня никто не пострадал. Причиной этих пожаров, по мнению специалистов, стало короткое замыкание электропроводки.

Сотрудники МЧС напоминают жителям региона о необходимости строго соблюдать все правила использования бытовых электроприборов и не нарушать требования безопасности при эксплуатации электросетей.