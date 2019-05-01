От Сталинграда - до Великой Победы

Московский "Обелиск" ищет родных павшего в боях сталинградца

От Сталинграда - до Великой Победы 01.05.2019 18:04
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01.05.2019 18:04


Родных погибшего в годы Великой Отечественной войны Николая Ивановича Антюхова ищут столичные поисковики. Об этом ИА “Высота 102” рассказали участники московского поискового отряда “Обелиск”. Останки воина были обнаружены экспедицией в 2011 году на месте бывшего захоронения при эвакогоспитале в деревне Крутая Угранского района Смоленской области. Погибшего бойца вместе с другими  перезахоронили через год в том же районе в братской могиле на Поле Памяти в селе Знаменка.
Удалось установить, что Николай Иванович родился в 1924 году. До войны он жил в хуторе Дьяконовский Урюпинского района Сталинградской области. Его мамой была Е.Н. Пиотровская. В войну Николай Иванович был сержантом 252 стрелкового полка 85 гвардейской стрелковой дивизии 10-ой Армии. Умер он от ран 7 августа 1943 года в госпитале ЭГ- 4864. Пока найти родных погибшего красноармейца не удалось. Но поисковики надеются, что в этом деле им помогут читатели информагентства. 

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