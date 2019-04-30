Политика

"Третий пошел": еще один заместитель губернатора Волгоградской области решил стать депутатом

Политика 30.04.2019 17:41
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30.04.2019 17:41


Александр Блошкин, заместитель губернатора Волгоградской области, зарегистрировался в последний день приема заявлений на участие в предварительном голосовании по выдвижению кандидатов в депутаты облдумы. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», эта информация прозвучала на заседании регионального оргкомитета. Александр Блошкин решил выдвинуться кандидатом в составе территориальной группы по Новоаннинскому округу. Он стал третьим заместителем губернатора Волгоградской области, которые захотели стать депутатами областной думы. Напомним, в этом списке уже Владимир Шкарин и Валентина Гречина. 
Сегодня на заседании оргкомитета были подведены итоги кампании по выдвижению кандидатов в депутаты регпарламента в рамках предварительного голосования. Всего было принято заявлений от 237 человек (149 мужчин и 82 женщин), то есть своеобразный конкурс на место составил более 6 человек. Среди участников предварительного голосования – учителя, врачи, промышленники, аграрии, представители науки и культуры, государственные служащие, студенты, общественники, предприниматели. Самому юному участнику  исполнилось 18 лет, самому старшему – 70. 
Напомним, обязательное правило для записавшихся на предварительное голосование – проведение не менее двух дебатов. Сергей Горняков, секретарь регионального отделения «Единой России», скромно заметил, что по Урюпинскому округу он провел 12 дебатов. «Пока тут некоторые отлынивают», - пошутил Сергей Горняков. 
В связи с тем, что сегодня было принято последних девять заявлений, дебаты для новых участников назначены на середину мая. Всего же на дебатах 177 человек обсудили проблемы конкретных территорий и региона в целом, в частности, благоустройства и городской среды, экологии, культуры и спорта, образования и здравоохранения, промышленности и социальной защиты. 


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