Аналитика

«Высота 102»ТВ: Пожарные ударили автопробегом по дорогам Волгограда

Аналитика 30.04.2019 20:10
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30.04.2019 20:10





В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: когда открытие моста - праздник, кражи в домах пенсионеров, репетиция парада, автопробег в честь Дня пожарной охраны России и другие темы дня.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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