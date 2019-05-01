«Высота 102»ТВ: Пожарные ударили автопробегом по дорогам Волгограда















В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: когда открытие моста - праздник, кражи в домах пенсионеров, репетиция парада, автопробег в честь Дня пожарной охраны России и другие темы дня.

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