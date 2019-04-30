Сбербанк информирует о режиме работы офисов в праздничные дни мая





Поволжский банк ПАО Сбербанк информирует, что в период майских праздников режим работы офисов банка в Волгоградской области изменится:

- 30 апреля и 8 мая филиалы Сбербанка будут обслуживать клиентов по сокращенному на час режиму работы;

- 1 мая будет работать дежурный офис на ул. Коммунистическая, 40; 2 мая – офис на проспекте им. В.И. Ленина, 1б; 3 мая офис на ул.им.Батова, 1;

- 4, 5, 11 и 12 мая обслуживание клиентов производится в обычном режиме;

- 10 мая в Волгограде будет работать дежурный офис по адресу: ул.им. маршала Еременко, 68;

Режим работы дежурных офисов в праздничные дни - с 10:00 до 15:00.

С полной информацией о режиме работы отделений в праздничные дни на территории Поволжья можно ознакомиться на официальном сайте банка www.sberbank.ru в разделе "Отделения и банкоматы".

Для совершения большинства банковских операций клиенты Сбербанка могут воспользоваться устройствами в круглосуточных зонах самообслуживания, а также интернет-банком "Сбербанк Онлайн".





ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.



