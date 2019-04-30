В Волжском житель Московской области устроил ДТП с пострадавшими

Происшествия 30.04.2019 10:40
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30.04.2019 10:40
Два человека пострадали в городе Волжском в результате ДТП. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, по предварительной информации, виновником аварии стал водитель из Московской области. Он двигался по ул. Севастопольская в сторону ул. Ленина на автомобиле "Citroen C4". Напротив строения №1 при повороте он совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-21102", который следовал в сторону ул. 87-ой Гвардейской. В результате ДТП водитель отечественной легковушки с травмами и его 25-летняя пассажирка в шоковом состоянии были госпитализированы.
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