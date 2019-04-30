Генпрокуратуру просят проверить чиновников, допустивших оптимизацию сельской школы в Волгоградской области
Общество 30.04.2019 08:56
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30.04.2019 08:56
Андрей Пчелин, бывший председатель совета депутатов Приморского сельского поселения Калачевского района Волгоградской области, организовал петицию с просьбой к жителям России и общественным объединениям обратить внимание на проблему экономии на детях и помочь сохранить Приморскую школу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на петицию, поводом для этого стало решение районных властей о реорганизации Приморской основной школы путем присоединения в качестве филиала к Октябрьскому лицею «по причине недостаточного финансирования и без учета мнения жителей».
«Решение о присоединении Приморской школы к Октябрьскому лицею было принято вопреки воле жителей,что противоречит п.12 ст.22 Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 года об образовании в РФ», который гласит, что «принятие решения о реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении, не допускается без УЧЕТА МНЕНИЯ жителей данного сельского поселения». Прокуратура Калачевского района не усмотрела в этом нарушения, как и не посчитала незаконным тот факт, что основной причиной реорганизации является недостаточное финансирование образовательного учреждения», - говорится в петиции.
Жители уверены – «доводы чиновников о том, что нашу школу не закроют, не убедительны, т.к. вместо того, чтобы обеспечить наполняемость Приморской ОШ, школу хутора Тихоновка МКОУ «Нижне - Царицынская НШ» реорганизовали в филиал МКОУ "Кривомузгинская СШ" и детский сад МКДОУ «Василек» хутора Приморский реорганизовали, так же присоединив к МКОУ "Кривомузгинская СШ". А школу хутора Колпачки МКОУ «Колпачевская ОШ» и вовсе закрыли, отдав здание для проживания отбывающих наказание в колонии вольного поселения».
Автор петиции и подписавшиеся под обращением – пока это около 200 человек – просят генерального прокурора и министерство образования РФ провести проверку, разобраться, кто допустил недостаток финансирования образовательного учреждения, а также "проверить законность действий должностных лиц, которые единоличным решением лишают возможности граждан РФ воспользоваться своим правом выбора, гарантированное им Конституцией РФ и законодательством РФ".
Напомним, накануне в знак протеста против оптимизации Приморской основной школы председатель совета депутатов Приморского сельского поселения Андрей Пчелин покинул свой пост и сложил полномочия депутата. Его примеру последовали и другие депутаты совета в полном составе.
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