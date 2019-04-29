От Сталинграда - до Великой Победы 29.04.2019 16:15
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29.04.2019 16:15
В Волгоградской области получателями ежегодной выплаты в размере 10 тысяч рублей, приуроченной ко Дню победы, станут 1435 человек. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в отделении Пенсионного фонда по Волгоградской области. Все ветераны уже перешагнули 90-летний рубеж, самому старшему из них 104 года.
Напомним, 24 апреля 2019 года подписан Указ Президента Российской Федерации В. В.Путина, в соответствии с которым Пенсионным фондом России будет осуществлена ежегодная денежная выплата в размере 10 000 рублей почти 90 000 инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Выплаты будут получать, прежде всего, непосредственные участники войны в составе действующей армии, в партизанских и подпольных организациях, а также разведчики и контрразведчики, журналисты, которые работали на передовой, участники операций по ликвидации националистического подполья на западе СССР в 1944-1951 годы, лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» и др.
Выплаты инвалиды и участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. получат в течение мая 2019 года. Специально обращаться в Пенсионный фонд России для получения единовременной выплаты не надо, она будет выплачена в беззаявительном порядке на основании данных ПФР.
Еще 3 тысячи рублей в качестве единовременной выплаты получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны к 9 Мая согласно постановлению губернатора Волгоградской области. Средства будут перечислены до конца июня 2019 года.
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