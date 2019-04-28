Происшествия

Пассажиры вернувшегося в Москву рейса долетели до Волгограда

Происшествия 28.04.2019 00:15
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28.04.2019 00:15


В аэропорту Волгограда приземлился самолет из Москвы, который должен был прилететь до места назначения еще несколько часов назад. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте аэропорта Волгограда. 
Напомним,  в Волгоград из столицы должен был вылететь самолет SSJ-100 компании Аэрофлот. Однако он не долетел до места назначения и вернулся в столицу. Как сообщало  ИА «Высота 102» со ссылкой на РБК, по данным  сайта Flightradar, лайнер, вылетевший рейсом SU 1186 из Москвы в Волгоград в 17:54 мск, долетел до юга Тульской области, после чего развернулся и отправился обратно. Лайнер приземлился в аэропорту Шереметьево. По данным агентства ТАСС, самолет мог вернуться в Москву из-за инцидента на борту. По неподтвержденным данным, на борту лайнера могла произойти разгерметизация салона. Впоследствии стало известно, что в  международном аэропорту Шереметьево поменяли самолет после инцидента, который произошел с рейсом  SU 1186. В пресс-службе авиакомпании корреспонденту ИА «Высота 102» отказались комментировать произошедшие события, предложив отправить письменный запрос, что и было сделано. Но ответа на запрос информагентство не получило. На сайте международного аэропорта Шереметьево возвращение рейса в столицу называли  завуалировано «задержкой рейса». 

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