В аэропорту Москвы поменяли самолет до Волгограда после инцидента

Происшествия 27.04.2019 22:46
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27.04.2019 22:46
В международном аэропорту Шереметьево поменяли самолет после инцидента, который произошел с рейсом SU 1186. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные, опубликованные на сайте аэропорта, рейс Москва-Волгоград выполняет самолет SS100-95. Воздушное судно вылетело из столицы в 21-18 и скоро должно приземлиться в Волгограде. Напомним, в Волгоград из столицы должен был вылететь самолет SSJ-100 компании Аэрофлот. Однако он не долетел до места назначения и вернулся в столицу. Как сообщало ИА «Высота 102» со ссылкой на РБК, по данным сайта Flightradar, лайнер, вылетевший рейсом SU 1186 из Москвы в Волгоград в 17:54 мск, долетел до юга Тульской области, после чего развернулся и отправился обратно. Лайнер приземлился в аэропорту Шереметьево. Причины разворота пока неизвестны. По данным агентства ТАСС, самолет мог вернуться в Москву из-за инцидента на борту.
Между тем, в пресс-службе авиакомпании корреспонденту ИА «Высота 102» отказались комментировать произошедшие события, предложив отправить письменный запрос, что и было сделано, однако ответ от авиакомпании так и не был получен. На сайте международного аэропорта Шереметьево возвращение рейса в столицу называли завуалировано «задержкой рейса».
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