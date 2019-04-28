В аэропорту Москвы поменяли самолет до Волгограда после инцидента





В международном аэропорту Шереметьево поменяли самолет после инцидента, который произошел с рейсом SU 1186. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные, опубликованные на сайте аэропорта, рейс Москва-Волгоград выполняет самолет SS100-95. Воздушное судно вылетело из столицы в 21-18 и скоро должно приземлиться в Волгограде. Напомним, в Волгоград из столицы должен был вылететь самолет SSJ-100 компании Аэрофлот. Однако он не долетел до места назначения и вернулся в столицу. Как сообщало ИА «Высота 102» со ссылкой на РБК, по данным сайта Flightradar, лайнер, вылетевший рейсом SU 1186 из Москвы в Волгоград в 17:54 мск, долетел до юга Тульской области, после чего развернулся и отправился обратно. Лайнер приземлился в аэропорту Шереметьево. Причины разворота пока неизвестны. По данным агентства ТАСС, самолет мог вернуться в Москву из-за инцидента на борту.

Между тем, в пресс-службе авиакомпании корреспонденту ИА «Высота 102» отказались комментировать произошедшие события, предложив отправить письменный запрос, что и было сделано, однако ответ от авиакомпании так и не был получен. На сайте международного аэропорта Шереметьево возвращение рейса в столицу называли завуалировано «задержкой рейса».



