



Перед судом в Волгоградской области предстанет 44-летний мужчина без определенного места жительства, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, тайное хищение чужого имущества, а также хранение наркотических средств, сообщил ИА "Высота 102" сегодня руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокурором Октябрьского района и направлено с суд.

По материалам дела, 9 декабря 2018 года в медицинском учреждении скончалась 40-летняя жительница района. В больницу ее привезли с различными телесными повреждениями, которые оказались не совместимыми с жизнью. Вместе с женщиной с различными телесными повреждениями также был доставлен её 37-летний сожитель, однако не смотря на причинение ему тяжкого вреда здоровью, он остался в живых.

Следователи осмотрели домовладение, где проживала пара. По предварительно полученным описаниям, преступление мог совершить мужчина без определенного места жительства средних лет, одетый в камуфлированную одежду. 12 декабря сотрудники полиции, которые двигаясь на служебном автомобиле в сторону Волгограда, обратили внимание на ранее неизвестного им мужчину средних лет, одетого в камуфлированную одежду. Полицейские доставили его в отдел полиции. В дальнейшем подозреваемый полностью признал свою причастность к причинению телесных повреждений двум потерпевшим. В ходе осмотра места его временного проживания были обнаружены похищенные им с места преступления три мобильных телефона, а также наркотические средства в значительном размере.



