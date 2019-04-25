Экономика

Волгоградский "Красный Октябрь" проходит пятое банкротство без потерь (ВИДЕО)

Экономика 25.04.2019 16:40
418 9
25.04.2019 16:40




Сегодня ситуацию на заводе "Красный Октябрь", который за последние 20 лет в пятый раз проходит процедуру банкротства, оценил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Как сообщает ИА "Высота 102", глава региона осмотрел ведущие цеха, бытовые помещения, провел совещание с временной администрацией и сотрудниками предприятия. Напомним, что аналогичная встреча главы региона состоялась почти полгода назад, после введения на "Красном Октябре" конкурсного производства. Тогда были определены конкретные задачи по сохранению производственных мощностей, оборудования и коллектива. Были даны определенные поручения, касающиеся обеспечения безопасности труда, финансовых обязательств перед работниками, возобновления производства. Сегодня губернатор отметил, что в целом ситуация на предприятии, где работает свыше 3,5 тысячи человек, стабилизировалась. Все финансовые обязательства перед коллективом завода выполняются в полном объеме. Глава региона сегодня оценил не только общую ситуацию на "Красном Октябре", работу конкурсного управляющего и временной администрации, но и условия, в которых работают люди. В ноябре прошлого года безобразное состояние бытовых помещений на предприятии, где рабочие принимают душ и переодеваются, вызвало у главы региона негодование. Сегодня ситуация начала меняться - в бытовках двух цехов был проведен капитальный ремонт. Поставлена задача до конца этого года привести в порядок все бытовые помещения на предприятии. Особое внимание в ходе визита было уделено флагманскому цеху "Красного Октября" - ЭСПЦ №2. Полгода назад в электросталеплавильном цехе №2 выплавляли сталь под открытым небом, так как было разобрано 4,5 тысячи кв.м. кровли. Сегодня крыша восстановлена, а там, где будет монтироваться оборудование системы сухой газоочистки, поставили временную кровлю. В финальной стадии находится ремонт печи №5. В мае специалисты планируют провести футеровку (облицовку внутренней поверхности печи огнеупорными, теплоизоляционными и химически стойкими материалами). Запуск печи №5 оборудования позволит увеличить объемы производства на "Красном Октябре" вдвое. Подробнее об этом визите - в видеоматериале ИА "Высота 102".

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Винилон сайдинг. СТОП ЦЕНА 150руб/шт, дл=3,66м 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Губернатор Волгоградской области: у «Красного Октября» будет новый собственник
25.04.2019 10:57
13002 20
В Волгоградской области при установке камер видеонаблюдения «налево» потратили 8 млн рублей
11.04.2019 13:50
10531 24
Юрий Сударев: Торговая сеть «Радеж» продолжает стабильно работать
29.03.2019 10:36
17694 10
Экономика
25.04.2019 17:21
Экономика 25.04.2019 17:21
182 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.04.2019 16:35
Экономика 25.04.2019 16:35
71 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.04.2019 16:14
Экономика 25.04.2019 16:14
235 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.04.2019 10:57
Экономика 25.04.2019 10:57
13002 20 Обсудить

0
Далее
Экономика
24.04.2019 17:41
Экономика 24.04.2019 17:41
871 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.04.2019 16:00
Экономика 23.04.2019 16:00
1137 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.04.2019 13:17
Экономика 23.04.2019 13:17
383 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.04.2019 12:11
Экономика 23.04.2019 12:11
356 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.04.2019 08:59
Экономика 23.04.2019 08:59
2419 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
22.04.2019 16:42
Экономика 22.04.2019 16:42
1202 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
22.04.2019 12:56
Экономика 22.04.2019 12:56
607 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
20.04.2019 13:38
Экономика 20.04.2019 13:38
3980 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.04.2019 17:07
Экономика 19.04.2019 17:07
1286 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.04.2019 13:32
Экономика 19.04.2019 13:32
540 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.04.2019 11:34
Экономика 19.04.2019 11:34
910 5 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:06
Найди свой двор: опубликован список придомовых территорий в Волгограде, куда придет ремонт
16:58
В Волгограде похититель 11-летней девочки просил его оправдатьСмотреть фотографии
16:40
Волгоградский "Красный Октябрь" проходит пятое банкротство без потерь (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:31
В Волгограде сносят многоквартирный самострой: никто не пострадалСмотреть фотографии
16:05
Ранивший волгоградского полицейского грабитель сядет надолгоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:53
«Въезд закрыт»: жителям Волгоградской области запретят лесные пикники на майские праздникиСмотреть фотографии
15:36
В Волгограде задержали юных "потрошителей" автомобилейСмотреть фотографии
15:14
В Волгограде на необитаемом острове вспыхнул пожарСмотреть фотографии
14:44
Волгоградский предприниматель отказался от денежных претензий к «Единой России»Смотреть фотографии
13:58
В Волгограде и Москве задержали группу торговцев черной икройСмотреть фотографии
13:41
«Мы нашли таланты»: в Волгограде юные музыканты вывели на сцену оркестрыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:03
В Волгограде экс-сотрудники МВД и ФСИН "развели" арестанта СИЗО на 300 тысяч рублей и остались на свободеСмотреть фотографии
12:29
В Волгограде приставы списали у пенсионера 150 тысяч рублей за несуществующий долгСмотреть фотографии
11:36
В Волгограде не дали уйти домой подозреваемому в убийстве и сожжении трупаСмотреть фотографии
10:57
Губернатор Волгоградской области: у «Красного Октября» будет новый собственникСмотреть фотографии
10:37
На территории волгоградской больницы потушили пожар на крыше пристройкиСмотреть фотографии
10:09
В Волгограде около Мамаева Кургана военная техника из Владикавказа снесла световую опоруСмотреть фотографии
10:05
В Волгограде эвакуируют "больничный комплекс" (ФОТО)Смотреть фотографии
08:41
Три человека погибли в огне в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:23
В сквере у волгоградского завода «Красный Октябрь» разобьют французский парк Смотреть фотографии
21:38
Молодой парень чудом выжил в ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:38
В Волгограде мотоциклист на большой скорости врезался в фуру и погибСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102»ТВ: Волго-Ахтубинская пойма может снова оказаться во власти засухи Смотреть фотографииCмотреть видео
19:17
Волгоградский “Ротор” сыграл вничью с “Краснодаром-2”Смотреть фотографии
17:56
В Волгоградской области освободят от ила приток КубыСмотреть фотографии
17:32
В частном секторе Дзержинского района Волгограда впервые появился светофорСмотреть фотографии
16:20
В Волгограде в Год театра назвали победителей «Золотой указки»Смотреть фотографии
15:25
"Так рано не умирают": в Волгограде ушел из жизни олимпийский чемпион Смотреть фотографии
14:58
МегаФон – лидер по числу базовых станций в РоссииСмотреть фотографии
14:57
Волгоградец отсудил у гимназии 60 тысяч рублей за травму дочери
Реклама
Реклама
 