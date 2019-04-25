Волгоградский "Красный Октябрь" проходит пятое банкротство без потерь (ВИДЕО)

Экономика 25.04.2019 16:40
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25.04.2019 16:40
Сегодня ситуацию на заводе "Красный Октябрь", который за последние 20 лет в пятый раз проходит процедуру банкротства, оценил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Как сообщает ИА "Высота 102", глава региона осмотрел ведущие цеха, бытовые помещения, провел совещание с временной администрацией и сотрудниками предприятия. Напомним, что аналогичная встреча главы региона состоялась почти полгода назад, после введения на "Красном Октябре" конкурсного производства. Тогда были определены конкретные задачи по сохранению производственных мощностей, оборудования и коллектива. Были даны определенные поручения, касающиеся обеспечения безопасности труда, финансовых обязательств перед работниками, возобновления производства. Сегодня губернатор отметил, что в целом ситуация на предприятии, где работает свыше 3,5 тысячи человек, стабилизировалась. Все финансовые обязательства перед коллективом завода выполняются в полном объеме. Глава региона сегодня оценил не только общую ситуацию на "Красном Октябре", работу конкурсного управляющего и временной администрации, но и условия, в которых работают люди. В ноябре прошлого года безобразное состояние бытовых помещений на предприятии, где рабочие принимают душ и переодеваются, вызвало у главы региона негодование. Сегодня ситуация начала меняться - в бытовках двух цехов был проведен капитальный ремонт. Поставлена задача до конца этого года привести в порядок все бытовые помещения на предприятии. Особое внимание в ходе визита было уделено флагманскому цеху "Красного Октября" - ЭСПЦ №2. Полгода назад в электросталеплавильном цехе №2 выплавляли сталь под открытым небом, так как было разобрано 4,5 тысячи кв.м. кровли. Сегодня крыша восстановлена, а там, где будет монтироваться оборудование системы сухой газоочистки, поставили временную кровлю. В финальной стадии находится ремонт печи №5. В мае специалисты планируют провести футеровку (облицовку внутренней поверхности печи огнеупорными, теплоизоляционными и химически стойкими материалами). Запуск печи №5 оборудования позволит увеличить объемы производства на "Красном Октябре" вдвое. Подробнее об этом визите - в видеоматериале ИА "Высота 102".
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