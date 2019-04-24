В Волгоградской области обнаружили 370 тонн зараженной кукурузы

Экология 24.04.2019 15:54
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24.04.2019 15:54
Около 370 тонн кукурузы, зараженной сорняком - амброзией, обнаружили сотрудники управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. Как сегодня сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе ведомства, в сельхознадзор от одного из предпринимателей поступило заявление на выдачу карантинного сертификата на партию кукурузы. Ее должны были отправить в астраханский порт. При проверке инспекторы отдела контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства нашли в кукурузе семена амброзии трехраздельной. Перевозка зараженной карантинным растением кукурузы могла привести к дальнейшему распространению сорняка. Удалось выяснить, что ее вырастил фермер из Нехаевского района. По закону он должен был обследовать свои сельхозугодья и в случае обнаружения сорняков, сообщить об этом. За допущенное нарушение фермера оштрафовали.
Отметим, что пыльца амброзии вызывает аллергию у людей. По словам врачей, в ряде случаев, у больных астмой, она может спровоцировать приступ.
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